إقبال كبير على «ليالي رمضان» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تشهد أروقة معرض «ليالي رمضان 2021» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن فعاليات الدورة الـ31 من «مهرجان رمضان الشارقة» إقبالاً كبيراً من المتسوقين وزوار الإمارة الباسمة من مختلف إمارات الدولة للاستفادة من العروض المتميزة والخصومات الكبرى .

والتي تصل نسبتها إلى 70% على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات وأشهر العلامات التجارية، إلى جانب الاستمتاع بفرصة تمضية أمسيات رمضانية مميزة، والمشاركة في السحوبات على جوائز قيمة وسيارة فاخرة من نوع BMW بالإضافة إلى الفوز بالعديد من القسائم الشرائية والهدايا.

ونجح معرض «ليالي رمضان» منذ انطلاقه في 21 أبريل الماضي، في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز نمو قطاع التجزئة بإمارة الشارقة، وهذا ما أكدته غالبية الجهات المشاركة في ظل تمكن المعرض من تحقيق عوائد مجزية ومبيعات كبيرة فاقت توقعات العارضين.

النتائج الأولية

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن النتائج الأولية من الدورة الحالية لمعرض «ليالي رمضان» تعكس مؤشرات قوية على نجاحه في ظل قدرته على تنشيط الحركة التسويقية في الإمارة وتعزيز نسبة مبيعات الجهات المشاركة، إلى جانب نجاحه في استقطاب عدد كبير يومياً من الزوار الذين يحرصون على التوافد للمعرض منذ اليوم الأول لانطلاقه للاستمتاع بأجوائه الاستثنائية البهيجة والاستفادة من عروضه المتميزة والتخفيضات الجاذبة على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات وأشهر العلامات التجارية.

ولفت المدفع، إلى أن النجاح المتواصل لمعرض «ليالي رمضان» يعكسه تنافسيته وقدرته على استقطاب الشركات العاملة في قطاع تجارة التجزئة وكبرى العلامات التجارية العالمية للمواظبة على حجز مساحة لهم في المعرض، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال ومختلف القطاعات الاقتصادية وعلى المناخ الاستثماري في الإمارة.

أفضل المبيعات

وأفاد عدد كبير من ممثلي الشركات العارضة بأن معرض «ليالي رمضان» يمثل فرصة مهمة لترويج منتجاتهم وتحقيق أفضل المبيعات، مشيدين بالاحترافية في تنظيم المعرض، ومتوجهين بالشكر لمركز إكسبو الشارقة وغرفة الشارقة على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذا الحدث المتميز.

مؤكدين أن المعرض استطاع أن يجدد ثقة المستهلكين بالأسواق خاصة مع طرح العديد من التخفيضات على تشكيلة واسعة من المنتجات وأشهر العلامات التجارية، مشيرين إلى أن نسبة النمو في المبيعات التي حققوها خلال الأسبوعين الأول والثاني من المعرض فاقت توقعاتهم.

وأشاد جاكوب فارجيز الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت» بجهود مركز إكسبو الشارقة في تنظيم هذا الحدث، مشيراً إلى المكانة الرائدة التي يتمتع بها إكسبو الشارقة وإمكانياته التنظيمية المتميزة، إلى جانب حرصه على تطوير فعاليات هذا الحدث وأنشطته بشكل مستمر.

فضلاً عن حرص العاملين على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية حفاظاً على سلامة الزوار والعارضين، مؤكداً أن هذه العوامل أسهمت في استقطاب عدد كبير من الزوار والمتسوقين لشراء مختلف المنتجات وبالتالي تعزيز حركة المبيعات طوال أيام الأسبوع.

تنوع السلع

ويتميز معرض ليالي رمضان بجوائزه الوفيرة وتنوع السلع والعروض الاستهلاكية، ويشارك فيه كبار تجارة التجزئة والعديد من الأسماء التجارية المرموقة ومن أبرزها، «إل سي وايكيكي»، وناين ويست، وناتشيراليزر، وهاش بوبيز، ولاكوست، وغانت، وهوم ستايل، التي تتنافس على تقديم العديد من المنتجات بأسعار متميزة وخصومات كبيرة تشتمل على الهدايا، والعطور، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الكهربائية، والتجهيزات المنزلية، والأثاث والديكورات الداخلية، والمنسوجات والأزياء، والملابس والمعدات الرياضية، والمواد الغذائية، والهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، وألعاب الأطفال، وغيرها الكثير من المنتجات.

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