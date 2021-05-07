«أراضي عجمان» تبحث تشـغيـل أبراج بحيرات الجنة

المصدر: عجمان - البيان

عقدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان اجتماعاً مع لجنة ملاك «أبراج بحيرات الجنة» لمناقشة حالة العقار الفرعي وبحث التحديات المتصلة بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة في العقار.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع لجان الملاك لاسيما فيما يتعلق بإدارة الأجزاء المشتركة والمرافق المشتركة وفق القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم شؤون الملاك في إمارة عجمان.

والذي يهدف إلى تنظيم عمل لجان الملاك في العقارات الفرعية وتمكينها من أداء مهامها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لشاغلي الوحدات العقارية في العقارات الفرعية.

وأوضح عمر بن عمير أن لجان الملاك تلعب دوراً هاماً في تحقيق أهداف الدائرة الرامية إلى إسعاد مالكي وشاغلي الوحدات العقارية من خلال تلبية احتياجاتهم وأخذ آرائهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بأنماط حياة السكان تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حفظه الله، وتحقيقاً لرؤية عجمان 2021 بتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقال ناصر المرزوقي، مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية، إنه تم خلال الاجتماع توكيل بعض المهام للجنة ملاك «أبراج بحيرات الجنة» من بينها التعاقد مع شركة الإدارة التي رست عليها المناقصة والتحقق من قيامها بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة وفق نظام إدارة المبنى.

فضلاً عن الاطلاع على الموازنات السنوية المعدة لصيانة العقار الفرعي وتقديم التوصيات بشأنها، والحرص على تلقي الملاحظات والاقتراحات والتجاوب معها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي، كما دعا المرزوقي شاغلي الوحدات العقارية إلى ضرورة الالتزام بالنظام الأساسي ونظام إدارة المبنى، وذلك لبناء علاقة إيجابية بين ملاك الوحدات العقارية وإدارات المباني.

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