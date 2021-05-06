1.2 مليون درهم أرباح «أركان» في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

بلغ صافي أرباح شركة «أركان لمواد البناء» 1,21 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بـ 10,53 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام 2020، وهي الفترة التي سبقت تفشي جائحة «كوفيد19».

ويعزى انخفاض الأرباح في هذه الفترة إلى تأخر تنفيذ مشاريع البناء، وانخفاض أسعار البيع، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام. وعلى الرغم من التحديات التي يمر بها السوق، سجلت وحدتا أنابيب GRP والأكياس ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح، حيث أثمرت التحسينات التشغيلية عن رفع هوامش الربح.

وأظهرت النتائج نمو إيرادات المجموعة بنسبة 7% لتصل إلى 223,53 مليون درهم، بالمقارنة بـ 208,17 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2020. وساهمت زيادة ملحوظة في مبيعات الكلنكر إلى أسواق التصدير في تعويض انخفاض حجم مبيعات الأسمنت ومتوسط أسعار البيع المنخفضة نتيجة تصاعد حدة المنافسة في سوق البناء والإنشاء المحلية. وقد استقرت إيرادات الطابوق والمونة الجافة على أساس سنوي، كما زادت أرباح أنابيب GRP نتيجة تحسُّن هوامش الربح.

وتواصل قيادة «أركان» تنفيذ سلسلة من مبادرات تحسين التكلفة بهدف التكيف مع محركات السوق الجديدة وتحفيز ربحية الشركة. وقد أثمر برنامج ترشيد التكلفة الذي أطلقته الشركة خلال الربع الأخير من عام 2020 عن تحقيق وفورات بقيمة 7 ملايين درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»: «تواصل شركة أركان أعمالها رغم البيئة التنافسية المعقدة التي تسيطر على السوق، موجِّهةً تركيزها نحو تعزيز كفاءة عملياتها وخفض تكاليفها التشغيلية بهدف تحسين ربحيتها والحفاظ على مكانتها في السوق.

وإذ ندرك استمرار تأثير الجائحة على قطاع الإنشاء ومواد البناء في المستقبل المنظور، إلا أن قدرتنا على التكيف مع الواقع الجديد للسوق ستضمن استدامة أعمالنا على المدى الطويل وستعيدنا إلى مسار النمو. ورغم التحديات الحالية، تبقى ثقتنا قوية بجدوى الإجراءات التي تتخذها حكومة أبوظبي لدعم التعافي الاقتصادي بوتيرة سريعة».

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