«أبوظبي الإسلامي» يعيّن مصرفياً إماراتياً رئيساً لشبكة فروعه

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي ترقية أحمد عتيق الظاهري إلى منصب رئيس فروع المصرف في الإمارات. وتم ترشيح المصرفيّ الإماراتي المخضرم الذي يمتلك خبرات طويلة تناهز العقدين بعد عملية تنافسية للغاية لقيادة المنصب الذي أنشأه المصرف حديثاً. ومن خلال منصبه الجديد، سيقود الظاهري أكثر من 70 فرعاً للمصرف موزعة على كل أنحاء الإمارات السبع وسيعمل تحت إشراف مباشر من سامح عوض الله، رئيس شبكات التوزيع للأفراد في دولة الإمارات.

كما سيتم تكليف الظاهري بتطوير آلية عمل جديدة لتمكين مصرف أبوظبي الإسلامي من إدارة برنامج تحسين التكاليف وقيادة التحول الرقمي عبر شبكة فروعه والارتقاء بمستوى التجربة المصرفية للعملاء عند زيارتهم أحد الفروع.

وخلال فترة توليه لمنصبه السابق كمدير لفروع الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة العين، حقق المصرف تحت قيادة الظاهري توسعاً كبيراً في قاعدة العملاء ونمواً قوياً في حجم الأصول المُدارة بنسبة 54% ونمواً في محفظة الالتزامات بنسبة 128% مع الحفاظ على سلامة الإجراءات الداخلية للحد من المخاطر والإدارة الجيدة للتكاليف. كما شارك الظاهري في مشاريع بارزة عدة تم تنفيذها ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.

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