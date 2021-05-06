«المركزي» و«سويفت» يعززان سرعة المدفوعات عبر الحدود

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف الإمارات المركزي، مبادرة تهدف إلى تعزيز سرعة وشفافية المدفوعات عبر الحدود، من خلال التعاون مع «سويفت»، ليكون أول مصرف مركزي يطبق هذه المبادرة على مستوى العالم.

وتم بموجب المبادرة، الربط بين نظام الإمارات للتحويلات المالية التابع للمصرف المركزي وأداة تتبّع المعاملات الخاصة بسويفت. وسيُمكن هذا الربط المؤسسات المالية التي ترسل مدفوعات عبر الحدود إلى دولة الإمارات من الاستفادة من زيادة الشفافية والتحويل السلس بين شبكة سويفت ونظام الإمارات للتّحويلات المالية، بالإضافة إلى متابعة تدفقات مدفوعاتها من منشأها وحتى نقطة استلامها بشكل آني.

وقال الدكتور صبري العزعزي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في المصرف المركزي: «سوف ترتقي المبادرة الجديدة بجاذبية الأسواق المالية في الإمارات، كما سوف تعزّز قابلية الربط بين أنظمة الدفع الدولية والمحليّة، مع المساهمة في زيادة الشفافية من أجل تقديم خدمة أفضل للمتعاملين».

وقال ديفيد واتسون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في «سويفت»: «سوف يؤدي تنفيذ هذه المبادرة إلى تحسين تجربة المؤسسات المالية ومتعامليها الذين يرسلون مدفوعات إلى الدولة من جميع أنحاء العالم. فيما يعدّ المشروع الأوّل من نوعه، فإننا نتطلّع إلى طرح هذا المفهوم في الأسواق الأخرى».

دقة

سوف يقوم نظام الإمارات للتحويلات المالية بتحديث أداة التتبع الخاصة بـ«سويفت» نيابة عن المشاركين فيه، عند دخول دفعة عبر الحدود إلى النظام وعندما يتم إيداع الأموال في حساب المستفيد النهائي في دولة الإمارات؛ الأمر الذي سيُمكن البنك المرسل من معرفة مسار الدفعة بشكل دقيق حتى حصول العميل المستفيد النهائي عليها. وسوف يضيف هذا مزيداً من الوضوح على المعاملات الجارية عبر الحدود.

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