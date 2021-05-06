1.4 مليار درهم أرباح «طاقة» الربعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» نتائجها المالية الموحدة للربع الأول محققةً إيرادات 10.3 مليارات درهم، بزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من 2020، بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.7 مليارات بنمو 12% يعكس ارتفاع الإيرادات وانخفاض النفقات التشغيلية وارتفاع الدخل في الشركات الزميلة.وبلغ صافي الدخل 1.4 ملياراً، بزيادة حوالي ملياري درهم، بفضل الزيادة الكبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز، نظراً إلى أن الربع الأول 2020، تضمن تخفيضاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بمقدار 1.5 ملياراً بعد الضريبة.

توزيعات أرباح

وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية أعلن المجلس توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليوناً (0.55 فلس لكل سهم). وهذه ستكون الدفعة الأولى من أربع دفعات لتوزيعات الأرباح ربع السنوية المُخطط لها للسنة المالية 2021 وفقاً للسياسة المعلنة للشركة لتوزيع الأرباح.

وقال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـشركة «طاقة»: «اختتمت مجموعة طاقة الربع الأول لهذا العام بأداءٍ قوي يجسّد نموذجَ أعمالٍ مرن والمستند إلى حجم أعمال مالي واستراتيجي ضخم كشركة مرافق متكاملة.

وانطلاقاً من استراتيجيتنا المعلنة حديثاً، والتي تركز على سعينا لتحقيق النمو المستدام والمربح، فإن «طاقة» ستواصل البناء على قدراتنا المالية. وحققنا إنجازاً جديداً من خلال إصدارنا للسندات التي حظيت بإقبال كبير من المستثمرين في العالم».

استراتيجية

أعلنت مجموعة «طاقة» في مارس الماضي، استراتيجيتها الجديدة حتى 2030، الرامية لتحقيق النمو المستدام والمربح، مع إيلاء الأولوية لتسريع الجهود العالمية الرامية لتحقيق التحول في قطاع الطاقة، إلى جانب تحقيق طموح الشركة بأن تكون شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون.

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