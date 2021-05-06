258 % نمو أرباح «بي إتش مباشر»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية تحقيق صافي أرباح 2,26 مليون درهم، بالربع الأول، مقارنة بخسارة 1,43 مليوناً، للفترة نفسها من العام الماضي؛ بنمو 258٪، بفضل ارتفاع الإيرادات إلى 13,12 مليوناً مقارنة بـ7,43 ملايين لنفس الفترة 2020، بزيادة 76.4%.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 444,41 مليوناً خلال الفترة، بزيادة 17.8٪ عن أرقام العام الماضي. وأعلنت الشركة حقوق المساهمين بإجمالي 180,22 مليوناً.

وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لـ«بي إتش مباشر»: «استمرت الشركة بنهجها في تحقيق مستويات متقدمة ونوعية جديدة في أدائها المالي، وتحقيق زيادة ملحوظة في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك، شهدنا فتح 307 حسابات جديدة، وهو دليل آخر على العمل الجاد في ظل ظروف صعبة».

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