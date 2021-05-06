مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين 18 و19 الجاري

المصدر: دبي - البيان

يُنظم سوق دبي المالي مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين 2021 عبر تقنيات الاتصال المرئي يومي 18 و19 مايو الجاري بالتعاون مع «جولدمان ساكس». ويجمع المؤتمر كبار مسؤولي الشركات المُصدرة للأسهم والصكوك والسندات في أسواق المال في دبي مع حشد من المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى في الولايات المتحدة، وبريطانيا وأوروبا وآسيا.

10 شركات

يشارك في المؤتمر 10 شركات ومؤسسات مُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في «دبي المالي» و«ناسداك دبي»، وهي: «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار مولز»، و«أمانات»، و«إعمار للتطوير»، و«دبي المالي»، و«دبي التجاري»، و«موانئ دبي» و«العربية للطيران».

حصة

ويمتلك المستثمرون الأجانب حضوراً لافتاً في السوق، حيث بلغت حصتهم من إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأول 46%، وسجلت ملكيتهم من إجمالي القيمة السوقية 2.6% ارتفاعاً إلى 18.3% مقابل 17.8% بنهاية الربع الأول 2020.

زخم متزايد

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «قدمت دبي نموذجاً يحتذى على صعيد سرعة التحرك لاحتواء تداعيات جائحة «كوفيد 19»، مما جعلها في مقدمة الاقتصاديات الأكثر مرونة وقدرة على استيعاب المتغيرات والمحافظة على معدلات نمو جيدة.

ومرشح لهذا الأداء اكتساب مزيد من الزخم في المرحلة المقبلة، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع تقديراته، حسب آخر إصدار في أبريل المنصرم، لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2021 من 1.3% في تقديرات سابقة إلى 3.1%».

وأضاف: «توفر أسواق المال في دبي فرصاً جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. إذ حرصنا على معاودة تنظيم الدورة الجديدة من مؤتمر المستثمرين لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المال بالإمارة.

وباعتباره الحدث الأبرز ضمن برنامج سوق دبي المالي للتميز في مجال علاقات المستثمرين، فقد رسخ المؤتمر مكانته كحلقة وصل رئيسية بين مُصدري الأسهم وأدوات الدخل الثابت في دبي والمؤسسات الاستثمارية العالمية، كما أسهم بصورة كبيرة في زيادة انفتاح الشركات المدرجة على المجتمع الاستثماري محلياً وعالمياً».

اتصال مرئي

الدورة المُرتقبة هي الثانية في تاريخ المؤتمر التي سيتم تنظيمها عبر تقنيات الاتصال المرئي، مراعاةً للتدابير الصحية ذات الصلة باحتواء فيروس «كورونا»، بعد الدورة الأولى المنعقدة في نوفمبر الماضي. ويحرص سوق دبي المالي على عقد مؤتمرات المستثمرين بصورة منتظمة منذ تدشينها في 2007 في خطوة رائدة بين أسواق المال الإقليمية.

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