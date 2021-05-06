تباين أداء أسواق الأسهم لليوم الثاني

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم للجلسة الثانية على التوالي أمس، وتحوّل سوق دبي للمنطقة الخضراء، مدعوماً بشراء مؤسسي، فيما انخفض سوق أبوظبي بضغط أسهم «البنوك» و«الاتصالات».

وارتفع سوق دبي 0.24% إلى 2650 نقطة لارتفاع أسهم «العقار» و«البنوك» و«النقل» و«الاستثمار» و«التأمين» و«الخدمات» و«الاتصالات»، وتراجع سوق أبوظبي 0.02% عند 6115.94 نقطة مع نزول أسهم «البنوك» و«الاتصالات» و«التأمين» و«الصناعة» و«السلع».

واجتذبت الأسهم 1.2 مليار درهم سيولة، منها 1.13 ملياراً لـ«أبوظبي» و74.25 مليوناً لـ«دبي». وجرى تداول 284.8 مليون سهم، بواقع 210.8 ملايين في «أبوظبي» و74 مليوناً في «دبي»، عبر تنفيذ 3608 صفقات.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع «العقار» 0.31% بدفع «إعمار العقارية» 0.25% و«إعمار للتطوير» 1.03% و«ديار» 0.36% و«داماك» 0.81%، ونما «البنوك» 0.02% لارتفاع «دبي الإسلامي» 0.89%. وصعد «الاستثمار» 0.05%، و«النقل» 0.8%.

وتصدر «أرامكس» النشاط بـ14.6 مليوناً، تلاه «إعمار العقارية» 9.84 ملايين. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع 5.17%، فيما سجّل «أملاك» أكثر انخفاض 2.07%. ومال المستثمرون الخليجيون للشراء بـ13.56 مليوناً، واتجه العرب والأجانب والمواطنون للتسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي تراجع «البنوك» 0.04% لانخفاض «أبوظبي التجاري» 0.32%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%، وهبط «الاتصالات» 0.47%. بينما زاد «العقار» 0.53%، و«الاستثمار» 0.2%، و«الطاقة» 0.68%.

وهيمن «الدار العقارية» على النشاط بـ361.3 مليوناً، تلاه «العالمية القابضة» 288.16 مليوناً، ثم «أبوظبي الأول» 213.37 مليوناً، وحقق «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع 5.64%، و«بلدكو» أكثر انخفاض 9.72%. ومال العرب والخليجيون والأجانب للشراء بـ283.8 مليوناً، واختار المواطنون التسييل.

المؤسسات

اختارت المؤسسات الشراء بصافي استثمار 20.85 مليون درهم، منها 11.75 مليوناً في «دبي» و9.1 ملايين في «أبوظبي»، فيما اتجه الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 20.85 مليوناً، منها 11.75 مليوناً في «دبي» و9.1 ملايين في «أبوظبي».

إفصاحات

★ قررت «دريك آند سكل» انتخاب شفيق عبدالحميد، رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد السركال نائباً للرئيس.

★ تجتمع إدارة «أملاك للتمويل» الاثنين لمناقشة البيانات المالية للربع الأول 2021.

★ تعقد إدارة «الوطنية للتأمينات العامة» اجتماعاً الأحد لمناقشة البيانات المالية للربع الأول.

★ تناقش إدارة «الإمارات للمرطبات» البيانات المالية للربع الأول في اجتماعها الثلاثاء المقبل.

★ تجتمع «الخليجية للاستثمارات العامة» الاثنين لمناقشة البيانات المالية للربع الأول.

★ تعقد «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» اجتماعاً الاثنين لمناقشة البيانات المالية للربع الأول.

★ تعقد «عُمان للتأمين» اجتماعاً الاثنين لمناقشة البيانات المالية للربع الأول.

★ انخفضت أرباح «الفجيرة لصناعات البناء» إلى 7.05 ملايين درهم في الربع الأول.

★ وافقت إدارة بنك الشارقة على عقد الجمعية العمومية السنوية في 3 يونيو المقبل، رهناً بموافقة السلطات المعنية.

★ وافقت إدارة «واحة الزاوية» على إعادة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 9 يونيو المقبل.

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