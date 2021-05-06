العيد في دبي أجواء آمنة للتسوق والترفيه

المصدر: دبي ـ بشار باغ

تستعد مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي لاستقبال الزوار والمتسوقين بدءاً من اليوم حتى نهاية أسبوع العيد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ما يرسخ بيئة التسوق والترفيه الآمنة التي تتمتع بها الإمارة.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لأن صحة وسلامة سكان الإمارة وزوارها أولوية قصوى، تلتزم جميع الوجهات المشاركة بفعاليات وعروض عيد الفطر السعيد في دبي باتّباع إجراءات الصحة والسلامة بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات».

وأوضح أن عيد الفطر في دبي يتميز بأجواء مليئة بالفرح تجتمع فيها العائلة والأصدقاء وأفراد المجتمع، للاستمتاع بباقة من الفعاليات والأنشطة في أنحاء المدينة، حيث تقدّم مجموعةً متنوعةً من الأنشطة الاحتفالية المخصصة للعائلات، وتجارب التجزئة المميزة وعروض الطعام وغيرها.

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