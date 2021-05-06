«أو.سي.آي» نحو إدراج في أبوظبي

المصدر: (دبي - رويترز)

قالت «أو.سي.آي» في إفصاح للبورصة أمس إن شركة «فيرتي جلوب»؛ المشروع المشترك للأسمدة بين الشركة المنتجة للكيماويات وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بدأت التحضير لطرح عام أولي محتمل في أبوظبي.

وقال مصدران مطلعان إن «فيرتي جلوب» التي تملك «أو.سي.آي» 58 % منها، و«أدنوك» 42 % منها، قد تُقيَّم بما يتراوح بين 5 و5.5 مليارات دولار. وكانت مصادر «رويترز» قالت الشهر الماضي، إن «أدنوك» و«أو.سي.آي» ستختاران على الأرجح بنك أبوظبي الأول و«إتش.إس.بي.سي» و«سيتي جروب» للعمل على طرح أسهم مشروعهما المشترك للأسمدة للاكتتاب العام.

وقالت «أو.سي.آي» إن أرباح «فيرتي جلوب» قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون زادت 105 % في الربع الأول من العام مقارنة به قبل عام، وبنسبة 56 % مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

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