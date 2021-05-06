119 ملياراً تجارة «دافزا» في 2020

المصدر: (دبي - البيان)

سجلت تجارة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» 119 مليار درهم خلال 2020 فيما بلغت مساهمتها 10% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية، وشهدت تجارة «دافزا» نمواً استثنائياً خلال الربعين الثالث والأخير من العام ذاته بـ36.4 و23% على الترتيب، لتحقق فائضاً تجارياً بلغ 15.8 مليار درهم يتوزع على 8.5 مليارات درهم في النصف الأول و7.4 مليارات درهم في النصف الثاني.

وشهد النصف الثاني من العام 2020 نمواً 7.1% في إجمالي التجارة عن النصف الأول بدعم نمو واردات البضائع 10.7% والصادرات 7% وإعادة التصدير 4.5%.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، إن النتائج تؤكد دور دبي المحوري في استدامة الحركة الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم عبر ضمان عدم توقف حركة التجارة وسلسلة التوريد العالمية.

119 مليار درهم تجارة «دافزا» الخارجية في 2020

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