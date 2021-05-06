3.5 % نمو السعة المقعدية للرحلات في الإمارات خلال أسبوع

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

ارتفعت السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها المجدولة عبر مطارات الإمارات 3.5% على أساس أسبوعي خلال الأسبوع الجاري، ما يشير إلى زيادة في حجم الطاقة التشغيلية مع الاستئناف التدريجي لبعض الرحلات.

وأظهرت بيانات مؤسسة «أوه إيه جي» الدولية أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة عبر مطارات الدولة ارتفع 21 ألفاً و493 مقعداً إلى 641 ألفاً و345 مقعداً خلال الأسبوع الذي بدأ 3 مايو 2021، مقابل 619 ألفاً و852 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، تستحوذ السوق الإماراتية على 26.2% من إجمالي السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة مليونين و449 ألف مقعد.

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