1.5 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» للربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «العالمية القابضة»، شركة الاستثمارات الاستراتيجية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أمس، نتائجها المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2021، إذ بلغ صافي أرباح الشركة 1.5 مليار درهم، مقابل 113 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو أعمال القطاعين الصناعي ورأس المال.

كما وصلت إيرادات «العالمية القابضة» في الربع الأول إلى 2.276 مليار درهم، مقابل 1.563 مليار درهم في الربع الأول 2020. وساهم القطاعان الصناعي ورأس المال في نمو الإيرادات بنسبتي 68% و26% على التوالي. إذ يُعزى هذا التحسن الكبير في قيمة ونسبة صافي الأرباح إلى تحسن أداء الشركة، والأرباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ والاستثمار التي تم استكمالها خلال النصف الثاني من عام 2020.

ووصل إجمالي أصول الشركة بنهاية الربع الأول إلى 19,7 مليار درهم بالمقارنة بـ 14 مليار درهم في 31 ديسمبر 2020.

بيانات قوية

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«العالمية القابضة»: «تُعزى قوة بياناتنا المالية للربع الأول 2021 إلى نمو أعمال القطاعين الصناعي ورأس المال، اللذين شكلا الدافع الرئيس لنمو الإيرادات. وبلغت إيرادات الشركة 2.3 مليار درهم. والأهم من ذلك أن هذه النتائج تعكس قدرتنا على تنمية عملياتنا على الرغم من التحديات الاقتصادية، والاستحواذ على الشركات المناسبة التي تضيف قيمة حقيقية وتحقق التكامل لمجموعتنا».

استثمارات رئيسة

وتفصيلاً، نفذت «العالمية القابضة» خلال الربع الأول 2021 العديد من الصفقات، تشمل: الاستحواذ على حصة 60% من شركة «أفكار» للاستثمارات التجارية والعقارية، وتشمل أعمالها الاستثمار في إنشاء وإدارة المؤسسات التجارية ومشاريع التطوير العقاري، والاستحواذ على شركة «أبيكس» الوطنية لخدمات التموين وإعادة هيكلتها إلى «أبيكس القابضة».

كما عمدت «العالمية القابضة» إلى الاستثمار في صندوق (Sinovation Disrupt Fund, LP) في الولايات المتحدة، والذي يركز بشكل رئيس على الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية المرتبطة بأسهم الشركات الخاصة العاملة بمجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات التمكينية المتطورة.

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