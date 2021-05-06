«كارفور» تفتتح فرعاً بمطار دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «كارفور»، التي تديرها وتملكها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، افتتاح متجرها الجديد في مطار دبي الدولي، بهدف جعل التسوق أكثر راحة من أي وقتٍ مضى، وذلك تزامناً مع تخفيف قيود السفر حول العالم.

وانطلقت الأعمال مؤخراً في الفرع الجديد الذي يعمل على مدار 24 ساعة. ويتواجد الفرع الجديد في منطقة «القادمون» في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، ويقدم منتجات عالية الجودة للسياح والمسافرين والمجتمع المحلي.وقال بيرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «نسعد بالترحيب بالمسافرين عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي.

ويقدم المتجر الذي يمتد على مساحة 436 متراً مربعاً، أكثر من 3000 سلعة تشمل الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة. وهناك قسم خاص للأطعمة الجاهزة مثل السلطة والسوشي والسندويشات، التي يتم تحضيرها طازجة يومياً، إضافة إلى قسم مخصص لتناول الطعام للأشخاص الذين يودون الجلوس والاسترخاء».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز