إقامة معرض دبي للأخشاب مارس 2022

المصدر: (دبي - البيان)

يستعد معرض دبي للأخشاب، لإطلاق دورة جديدة مختلفة كلياً، تتضمن العديد من الأنشطة غير المسبوقة، بهدف توفير تجربة فريدة للمهتمين في قطاع الأخشاب من جميع أنحاء العالم، وذلك من 15 حتى 17 مارس 2022 بمركز دبي التجاري العالمي.

ويستعد الحدث لتقديم فعاليات مختلفة تماماً في دورته الجديد بعام 2022، ومن المتوقع أن تستعرض الدورة الجديدة أنشطة غير تقليدية مقارنة بالدورات السابقة، حيث لن يتضمن معرضاً عالمي المستوى فقط، بل سيشمل أيضاً مؤتمراً واجتماعات ثنائية وندوات وفرصاً لتكوين شبكات العلاقات.

وقال وليد فرغل، مدير عام شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات: تم رسم خريطة طريق استثنائية للنسخة الجديدة في 2022 من خلال إطلاق سلسلة من الفعاليات ابتداء من الشهر الجاري والتي ستعقد على مستوى العالم.

ووفقاً لما ورد في «تقرير السوق العالمية لتصنيع الأخشاب لعام 2021: إن تأثير جائحة «كوفيد 19» والتعافي حتى عام 2030» الذي أصدرته Reportlinker.com، من المتوقع أن يصل السوق إلى 179.7 مليار دولار في 2025 بمعدل نمو سنوي قدره 6%.

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