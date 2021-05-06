القمة العالمية لليخوت الفاخرة بدبي في 8 و9 ديسمبر

المصدر: دبي ـ البيان

تستضيف دبي النسخة التالية من القمة العالمية لليخوت الفاخرة، التي سيتم عقدها يومي 8 و9 من شهر ديسمبر المقبل، على متن الفندق العائم «كوين إليزابيث 2»، وذلك تحت رعاية شركة مراسي «بي أند أو» التابعة لموانئ دبي العالمية، وبمبادرة من شركة «فابيولاس لليخوت» الشريك المنظم.

وستضم القمة لهذا العام عدداً من الجهات القيادية الرائدة في صناعة اليخوت الفاخرة، من بينهم كبار مطوري وصناع اليخوت الفاخرة، ونخبة من الخبراء والمهتمين بالقطاع. كما سيتم تسليط الضوء على أثر تطوير مراسي اليخوت الفاخرة على نمط الحياة وقطاع السياحة، إضافة إلى استعراض التغيرات والتوجهات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

وسيتبادل الخبراء المناقشات والأفكار حول نمو الصناعة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والحوار حول دور التكنولوجيا الحديثة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة لإحداث ثورة نوعية في هذا القطاع.

وقال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في مراسي «بي آند أو»: تعد القمة العالمية لليخوت الفاخرة حدثاً يترقبه جميع المهتمين بالقطاع في دولة الإمارات وحول العالم. ويسعدنا الإعلان عن دورتنا لعام 2021 التي ستعزز مكانة دبي كوجهة رائدة لليخوت الفاخرة. متطلعين إلى مواصلة ما حققناه من نجاح.

وأضاف: وفقاً لتقرير سوق صناعة اليخوت العالمي عام 2020، من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق العالمية لصناعة اليخوت لتصل إلى 84.7 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي قدره 4.1 %.

وبتقييم هذه الأرقام، نتوقع أن تنعكس نتائجها على صناعة اليخوت الفاخرة أيضاً. ونحن على يقين من أن القمة العالمية ستساعد في الاستفادة من هذا النمو، وتوظيفه من خلال تثقيف وإعلام القطاع بأحدث التطورات ومناقشة التحديات والعقبات.لاسيما ما يتعلق بجائحة كوفيد 19.

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