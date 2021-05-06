848 مليون درهم تصرّفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 848 مليون درهم، حيث شهدت أمس تسجيل 190 مبايعة بقيمة 509.84 ملايين درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 122.71 مليون درهم و175 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 387.13 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 26 مليونا.

وسجلت الرهونات 321.21 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 69.44 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 251.77 مليون درهم، أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 70 مليون درهم ورهن في منطقة الطوار الثالثة بقيمة 45 مليون درهم. وتم تسجيل 9 هبات بقيمة 16.95 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة اليفرة 3 بقيمة 5 ملايين.

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