فيتنام تنضم لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي

المصدر: دبي- البيان

تواصل مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، التوسع في الأسواق الناشئة، لتشمل فيتنام، حيث تم تسجيل «جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية»، وهي هيئة تجارية بارزة، كونها شريكاً في المبادرة والتوقيع على الاتفاقية الإطارية.

وتتعزز مكانة فيتنام كونها محوراً للجواز اللوجستي العالمي، عبر التوقيع على اتفاقية التعاون التجاري متعدد الأنماط بين مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي و«جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية» عام 2019.

وتُعد فيتنام الدولة الخامسة في آسيا، التي تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي وبعد تايلاند وإندونيسيا وكازاخستان والهند. وهناك أكثر من 10 بلدان أعضاء في المبادرة؛ من بينها مراكز تجارية عالمية كبرى مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، كما قامت بعض الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، من بينها يو بي إس وفايزر وسوني وجونسون آند جونسون وإل جي بالاشتراك في المبادرة.

وتربط «جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية» بين مخلصي البضائع على المستوى المحلي والأجنبي، وكذلك مزودي خدمات النقل واللوجستيات، ما يسهم في تطوير الصناعة والمشروعات في فيتنام، ويعزز الأداء الاقتصادي الإجمالي للدولة.

وتُعد فيتنام أحد أكثر الأسواق الناشئة نشاطًا وحيوية في شرق آسيا، حيث زاد دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 مرة في الفترة بين 2002 و2018، ما أسهم في انتشال أكثر من 45 مليون شخص من براثن الفقر، وفق الأرقام الصادرة من البنك الدولي. وتشير أحدث التقديرات إلى أنه من المقدر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.6 في العام 2021 بالرغم من التأثيرات، التي خلَّفتها جائحة «كوفيد 19».

تطلعات

ووقَّع لي دوي هايب، رئيس مجلس إدارة «جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية» على الاتفاقية الإطارية بعد تسجيلها كونها شريكاً، واعتماد مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في تعزيز وإنماء التجارة بين المناطق والبلدان، وقال: التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقية سيرسّخ العلاقة بين البلدين ويسهم في تطوير التجارة بين فيتنام وبقية العالم.

ونحن نتطلع كوننا جزءاً من مبادرة الجواز اللوجستي العالمي إلى توسيع التزامنا تجاه شركائنا التجاريين الحاليين وكذلك الشركاء الجدد في المنطقة وغيرها مع وصولنا إلى أسواق جديدة وقدرتنا على تنويع التجارة. ونرحب بهذه الفرصة لتعزيز علاقاتنا مع الأطراف الأخرى والبناء عليها في مبادرة الجواز اللوجستي العالمي.

وقال مايك باسكران، الرئيس التنفيذي لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي: في 2021، شاهدنا الجواز اللوجستي العالمي يزداد قوة يوماً بعد يوم، ليثبت نجاح الفكرة التي أعلن عنها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2020. وسيقام مؤتمر القمة للجواز اللوجستي العالمي في وقت لاحق هذا العام، والذي سيرسم طريق التوجه نحو مستقبل الشحن واللوجستيات.

دمج

تأتي عملية دمج الشحن البري والبحري والجوي في قلب استراتيجية الجواز اللوجستي العالمي، وتتلاءم فيتنام بشكل رائع مع نموذج الاستراتيجية متعدد الأنماط، وذلك لأنها دولة تصدِّر بضائع عالية القيمة وخفيفة الوزن- وتأتي أجهزة البث والهواتف بين أعلى صادراتها حالياً، ومن المتوقع زيادة صادرات المنسوجات والبضائع الجلدية. ومن المأمول أن تسهم العضوية الشاملة لجمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية كونها جهة تجارية مؤثرة، في دعم وتعزيز المبادرة .

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