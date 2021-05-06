119 مليار درهم تجارة «دافزا» الخارجية 2020

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» وصول تجارتها الخارجية غير النفطية لأكثر من 119 مليار درهم في 2020، وبلغت مساهمتها 10% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية، بما يقارب ربع تجارة المناطق الحرة بالإمارة، ما يؤكد تجاوز المنطقة الحرة تحديات جائحة «كوفيد 19» وتبعاتها، وتمتعها بالمنظومة المتكاملة التي تضمن تواصل حركة التجارة العالمية رغم مختلف الظروف والتقلبات الاقتصادية.

وشهدت تجارة «دافزا» نمواً استثنائياً خلال الربعين الثالث والأخير من العام ذاته بـ36.4% و23% على الترتيب، لتحقق فائضاً تجارياً بـ15.8 مليار درهم يتوزع على 8.5 مليارات في النصف الأول و7.4 مليارات في النصف الثاني.

وشهد النصف الثاني من العام الماضي نمواً في إجمالي التجارة بنسبة 7.1% عن النصف الأول من العام، وذلك نتيجة لنمو واردات كافة أنواع البضائع 10.7%، والصادرات 7%، وإعادة التصدير 4.5%.

مبادرات استراتيجية

وقال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تكاملت حِزَم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها حكومة دبي، مع المبادرات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال، مع منظومة الخدمات اللوجستية الحيوية والمرنة والتسهيلات الجمركية».

وأضاف: «تعكس النتائج المتحققة أهمية دور دبي المحوري في استدامة الحركة الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، عبر ضمان عدم توقف حركة التجارة وسلسلة التوريد العالمية في ظل أي متغيرات أو تحديات، وهو الدور الذي تساهم المنطقة الحرة بمطار دبي بتحقيقه من خلال استدامة مشاركتها في تجارة الإمارة الخارجية غير النفطية عاماً بعد عام وفي إجمالي تجارة المناطق الحرة على مستوى الإمارة، والذي سيتواصل للوصول لمستهدفات خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة، التي سوف تعزز روابط الإمارة الاقتصادية مع مختلف الأقاليم والمناطق الاقتصادية الحيوية المهمة على مستوى العالم».

قطاعات رئيسة

وعلى صعيد القطاعات الرئيسة لتجارة «دافزا»، كانت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية المحرك الرئيس في تجارة المنطقة الحرة بمطار دبي في 2020، مُشكّلةً 76.7% للصادرات وإعادة التصدير بقيمة 51.7 مليار درهم، و74.8% للواردات بقيمة 38.6 مليار درهم، تلتها مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحُلي والمصوغات في المرتبة الثانية، بواقع 16.2% للصادرات وإعادة التصدير وبقيمة 10.9 مليارات درهم وبنسبة 17.7% للواردات بقيمة 9.1 مليارات درهم، لتشكّل هاتان المجموعتان نحو 93% من إجمالي تجارة «دافزا».

شركاء تجاريون

أما على مستوى الشركاء التجاريون لـ«دافزا»، شكّلت القارة الآسيوية نسبة 42.6% من إجمالي تجارة المنطقة الحرة بمطار دبي، تلتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 37.9%، وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي منها نسبة 17.8%، والقارة الأوروبية بنسبة 13.6%.

وتفصيلاً، جاءت الصين في المرتبة الأولى خلال 2020 بنسبة 27% وبقيمة 32.3 مليار درهم، تلتها العراق بنسبة 10% وبقيمة 11.8 مليار درهم، والهند بنسبة 7% وبقيمة 8.6 مليارات درهم.

أما على صعيد الواردات فجاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 62.6%، تلتها الهند بنسبة 15.5% والولايات المتحدة بنسبة 5%، في حين جاءت العراق في المرتبة الأولى على صعيد الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 17.5% وسويسرا بنسبة 7.5% والسعودية بنسبة 6.2%.

حزم التحفيز

أطلقت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» سلسلة من حزم التحفيز الاقتصادي لدعم الشركات العالمية والصغيرة خلال مرحلة جائحة «كورونا» وتحدياتها الاقتصادية غير المسبوقة التي أثرت على معظم قطاعات الأعمال، إذ برهنت على فاعليتها وأهميتها في ضمان منح المرونة اللازمة لهذه الشركات واستكمالاً لنهج دبي ومستهدفاتها في هذا الصدد.

119 مليار درهم تجارة «دافزا» الخارجية في 2020

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