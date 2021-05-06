100 % جاهزية «إمباور» للصيف

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، جاهزية محطاتها لاستقبال فصل الصيف، بعدما استكملت بنجاح كل الاستعدادات المطلوبة، وبأساليب مستدامة ومسؤولة لعمليات الصيانة والتشغيل. تزامن ذلك مع إرساء المؤسسة عقوداً بقيمة 217 مليون درهم، خلال الربع الأول 2021؛ لتنفيذ أعمال متنوعة، تركزت في المقام الأول على تطوير شبكة «إمباور» لتبريد المناطق في دبي.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يتضاعف استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، حيث يذهب نحو 70% من الطاقة الكهربائية إلى استهلاك تكييف الهواء في المنطقة، بينما تستهلك أنظمة تبريد المناطق من الكهرباء تقل بنسبة 50% مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية».

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