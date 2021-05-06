66 % نمو تراخيص عجمان التجارية في ٣ أشهر

المصدر: عجمان – البيان

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عن نتائج الأداء التشغيلي في قطاع التراخيص الاقتصادية، حيث أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في نتائج الربع الأول 2021، إذ ارتفع مؤشر النمو في التراخيص الجديدة 66% إضافة إلى الارتفاع في معدل تجديد التراخيص بواقع 4%، وكذلك ارتفاع مؤشر إصدار التصاريح التجارية 17%، وعلى مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حقق كل من برنامج تعزيز وبرنامج ريادة اللذين أُطلقا لدعم الكوادر البشرية الوطنية في ريادة الأعمال، ارتفاعاً 9% في نسبة المنتسبين لبرنامج تعزيز، إضافة إلى ارتفاعاً بمعدل 236% في نسبة المنتسبين لبرنامج ريادة.

وقال عبدالله الحمراني الشامسي، مدير عام «اقتصادية عجمان»، إن الدائرة وبفضل القيادة الحكيمة وحرص سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل سمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، رئيس الدائرة، على توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الداعمة للمستثمرين وتوفير الممكنات والمحفزات والدعم اللازم لرواد الأعمال، مكّن «اقتصادية عجمان» من التعامل مع تداعيات جائحة «كورونا»، خاصةً أن الإمارة أصبحت تنعم بمقومات تنافسية، تجعلها وجهة اقتصادية مثالية لمجتمع الأعمال والاستثمار.

وقال عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال، إن الدائرة تسعى إلى توفير البيئة الداعمة والمحفزة للمستثمرين، لضمان جذب وتشجيع الاستثمار في الإمارة بمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية.

نظام النجوم

أكد أحمد خير البلوشي، مدير إدارة التسجيل التجاري في «اقتصادية عجمان»، أن الدائرة وفي إطار حرصها الدائم والمستمر على توفير البيئة الداعمة والمحفزة للمستثمرين، تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها، تماشياً مع معايير نظام النجوم العالمي للخدمة الحكومية المتميزة، وأفاد بأنه تم إنجاز 12679 معاملة خلال الربع الأول 2021، مقابل 10781 معاملة لنفس الفترة من العام الماضي.

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