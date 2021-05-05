7.1 % نمو إيرادات الإيجار في «دبي لصناعة الطيران» بالربع الأول

المصدر: دبي - وام

حققت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» نمواً متتابعاً في إيرادات الإيجار بنسبة 7.1 % في الربع الأول 2021 وسجلت الشركة حسب نتائجها المالية للأشهر المنتهية في 31 مارس 2021 والتي أعلنت عنها اليوم استحواذات ومبيعات لأصول الطائرات المملوكة والمدارة بقيمة 573 مليون دولار و152 مليون دولار على التوالي.

كما حققت «دبي لصناعات الطيران» تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 218 مليون دولار أمريكي في الربع الأول، فيما بلغ إجمالي عائداتها 307.5 ملايين دولار خلال الفترة نفسها.

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