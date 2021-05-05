اقتصادية الشارقة تنجز 77938 معاملة رقمية بنمو 134% خلال الربع الأول

المصدر: الشارقة – البيان

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن إنجاز 77938 معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، محققة نمواً بنسبة 134% من حيث إجمالي عدد المعاملات المنجزة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 الذي بلغ عدد المعاملات الرقمية المنجزة خلاله 33294 معاملة.

وأوضحت اقتصادية الشارقة أن هذا الارتفاع في عدد المعاملات الرقمية يأتي نتيجة لجهودها المتواصلة خلال المرحلة الماضية في تحقيق عملية التحول الرقمي بنسبة 100% في كافة خدماتها المقدمة للجمهور، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ودعماً للتوجه الوطني نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كإحدى أفضل الجهات في تقديم الخدمات وفق أرقى المعايير، بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين ويرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وحسب بيانات الدائرة نمت نسبة استخدام منصة التحول الرقمي 96% مقارنة بنسبتها في الربع الأول من العام الماضي التي بلغت 62%، فيما بلغت نسبة مشاركة المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة في الربع الأول من العام الحالي 17%، في حين كانت نسبة مشاركة المستثمر الذكي 9% في الربع الأول من عام 2020.

وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذه الأرقام والإحصائيات مؤشر إيجابي للتحسن الكبير جداً، والذي يعود لكفاءة ومتانة وجودة النظم التقنية لدائرة التنمية الاقتصادية وعمليات التحسين المستمر التي تنتهجها الدائرة، وتعد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية التحول الرقمي التي انتهجتها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمتعاملين على مدار الساعة، وفي أي وقت ومن أي مكان في العالم عبر قنوات رقمية وخطوات سهلة، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الدائرة، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين.

وأضاف السويدي، بأن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عززت مؤخراً من مستوى خدماتها المقدمة للمتعاملين والمراجعين لتشمل تقديم الخدمات الرقمية أو استقبال المراجعين بنظام حجز المواعيد المسبقة أو من خلال مراكز الخدمة المتعاقدة مع الدائرة والمنتشرة في مختلف مدن ومناطق الإمارة، حيث تمكنت الدائرة من تلبية جميع متطلبات مرحلة الإجراءات الاحترازية بالكامل مع ضمان استمرارية العمل على مدار الساعة دون التأثر بهذه الإجراءات، بفضل التقدم الكبير الذي حققته طوال السنوات الماضية في تطوير واستخدام أنظمة وتطبيقات تقنية متطورة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات الدائرة، والذي بلغ نسبة 100%، واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة ساهم في الحفاظ على سير الأعمال والخدمات في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما مكن الدائرة من إنجاز جميع المعاملات بشكل رقمي وعبر مراكز الخدمة.

وأكد أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

من جهته أشار علي النقبي، نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة، أن نسبة استخدام منصة التحول الرقمي، ارتفعت من 62 % إلى96%، وتقلصت المعاملات الحضورية ما يثبت بشكل مباشر متانة وقوة وجودة الخدمات الرقمية للدائرة.

وأشار النقبي، إلى أن الدائرة وفرت قنوات متعددة ومتنوعة لاستدامة أعمالها، منها الخدمات الرقمية على البوابات والهواتف الذكية، لتغطي جميع جوانب ومجالات العمل الإجرائي للدائرة، فلا يحتاج معها المتعامل لزيارة مقر الدائرة، حيث بلغ إجمالي المعاملات الرقمية المنجزة في الربع الأول 2021 نحو 77938 معاملة رقمية.

وأضاف النقبي أن العامين الماضيين شهدا تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية، والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية مهمة في العمل الرقمي، حيث تمكنت الدائرة من رفع نسبة الاستخدام للمنصات الرقمية 96% خلال الربع الأول من هذا العام الحالي 2021، كما شهد العام الماضي تحسيناً في تطوير تجربة المستخدم وتسهيل رحلة المتعامل، فيما تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على تبني سياسة البيئة الخضراء التي تقتضي تحويل جميع التعاملات الورقية إلى تعاملات رقمية.

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