تايجر العقارية تبدأ تسليم وحدات مشروع «ذا سكوير» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة تايجر العقارية بدء تسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستخدمين النهائيين في مشروع ذا سكوير الواقع في قرية جميرا الدائرية بدبي، والذي بلغت تكلفته الاستثمارية 250 مليون درهم.

وأفادت الشركة في بيان صحافي أنها تمكنت من بناء وتشييد المشروع والانتهاء منه حسب الموعد الزمني المحدد، بينما بدأ تسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستخدمين النهائيين الذين باشروا للانتقال والإقامة في وحداتهم الجديدة.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية: عملنا بكل جهد من أجل تنفيذ وتشييد مشروع «ذا سكوير» بالوقت المحدد التزاماً منا تجاه المشترين والمستخدمين النهائيين بتسليمهم وحداتهم حسب الجدول الزمني. وواصلنا أعمالنا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للانتهاء من أعمال التشييد.

وأكد أن القطاع العقاري يبقى يحافظ على جاذبيته، موضحاً أن الشركة بصدد دراسة عدد من المشاريع العقارية في دولة الإمارات والتي سيجري الكشف عنها بالمستقبل.

وثمّن المهندس عامر وليد المبادرات والحوافز التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة والتي كان لها دور مهم وكبير في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني للدولة، مشيداً بقدرة القطاع العقاري على تجاوز التحديات مع توجه الجمهور لشراء الوحدات السكنية بغرض التملك أو الاستثمار.

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