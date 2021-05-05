«دبي غلوبال كونيكت» يستضيف معرض منتجات «غلوبال فيوز» من دالاس

المصدر: دبي - البيان

أعلن «دبي غلوبال كونيكت» عن افتتاح معرض غلوبال فيوز في مركز الزوار. و«دبي غلوبال كونيكت» هو أحد مبادرات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وقد تم إطلاقه في عام 2020 كسوق موحد لتجارة الجملة تختص بتجارة الأثاث، الطعام والأزياء في دبي الجنوب.

وستتاح الفرصة أمام مهندسي الديكور الداخلي، الموزعين وغيرهم من الخبراء في القطاع لحضور المعرض والتسوق من أحدث المنتجات التي صممتها غلوبال فيوز.

بول بوتس، رئيس تطوير الأعمال في دبي غلوبال كونيكت علق قائلاً: «تأسس دبي غلوبال كونيكت ليجمع المشترين والبائعين للتجارة في دبي ضمن بيئة آمنة وسهلة، يسرّنا أن غلوبال فيوز قد اختارت دبي غلوبال كونيكت كمنصة للنمو. نحن نتطلع إلى دعم أعمالهم فيما يتوسعون في المنطقة وما بعدها».

تقدم «غلوبال فيوز» خدماتها إلى مجتمع الأثاث المنزلي منذ 25 عاماً، وهي تشتهر بالحرفية العالية والتصميم العصري. ويعتمد العديد من مهندسي الديكور، المتاجر الفاخرة وسلاسل المتاجر في الولايات المتحدة على المفروشات المنزلية التي تنتجها غلوبال فيوز لتلبية توقعات عملائهم، من خلال توفير القيمة، النوعية وخدمة العملاء المتميزة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإنتاج الأثاث المتخصص ووفق الطلب ما جعل منها مورداً عالمياً لقطاع الضيافة والعملاء المتعاقدين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لغلوبال فيوز، ديفيد جيبهارت: «سمح لنا موقع دبي غلوبال كونيكت بفتح نافذة على العالم تتيح لنا الوصول إلى العديد من الأسواق الجديدة. صممت مجموعتنا المتميزة من اللوازم المنزلية والقطع الفريدة لتناسب الأذواق العالمية ونحن نتطلع إلى توفيرها للمصممين وموزعي الأثاث في الأسواق الناشئة».

يشهد مركز زوار دبي غلوبال كونيكت إقبالاً متزايداً، حيث تنضم غلوبال فيوز إلى عدد من الشركات الأخرى المشاركة في المعرض والتي تعمل في مجال الأثاث، الطعام والأزياء، بالإضافة إلى لائحة من دور التصميم والمشترين المحترفين الذين أعربوا عن اهتمامهم بالمشاهدة الخاصة خلال الأسابيع المقبلة.

ويقع «دبي غلوبال كونيكت» على مفترق ممر دبي للوجستيات، إلى جانب مطار آل مكتوم الدولي، ويتصل مباشرة بميناء جبل علي، ويتمتع ببنية تحتية مدعومة بأفضل الخدمات وحلول الأعمال، بما فيها منصة رقمية لتجارة الجملة والتي تجمع البائعين والمشترين عبر الإنترنت وتسهل التجارة الدولية من خلال دبي.

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