«إيبكو للزيوت» تتعاون مع «نون» لتعزيز مبيعات منتجاتها عبر منصة التسوق

المصدر: دبي - البيان

وقعت «إيبكو للزيوت»، عضو مجموعة إينوك، اتفاقية شراكة مع منصة «نون» للتسوق الإلكتروني بهدف توفير مجموعة منتجاتها المتنوعة من زيوت «إينوك و«كالتكس» للسيارات والآليات الصناعية لعملائها عبر منصة التسوق الرقمية الرائدة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الاستراتيجية التي تطبقها «إيبكو للزيوت» بهدف تعزيز مبيعاتها وتوسيع نطاق توفر منتجاتها والوصول إلى عملاء جدد بالاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية، وبالتالي توفير مستويات إضافية من الراحة للعملاء عبر توصيل منتجات الشركة مباشرة إلى منازلهم.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، رئيس مجلس إدارة «يبكو للزيوت»: «تشير التوقعات إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية في دبي ستقفز بنسبة 23% خلال عام 2022 لتصل إلى 27 مليار دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي لتأثر الجائحة على توجهات التسوق وسلوكيات المستهلكين.

من هنا تأتي الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لتعزيز حضورنا على منصات التجارة الإلكترونية في أعقاب جائحة كوفيد 19.

فوفقاً للدراسات، أصبح قرابة 3 من كل 4 مستهلكين في الإمارات يفضلون التسوق عبر الإنترنت، وهي نسبة أعلى من الأرقام المسجلة قبل الجائحة، وقد رأينا في ذلك فرصة مثالية لتنويع قنواتنا وتوسيع نطاق وصولنا إلى العملاء».

وستكون مجموعة منتجات «إيبكو للزيوت» 27 منتجاً من زيوت محركات الديزل والبنزين وموانع التجمد وسوائل التبريد في عبوات سعة 4 لترات و1 لتر متوفرة على منصة «نون»، إضافة إلى سوائل تنظيف نظام حقن الوقود والمستلزمات الإضافية مثل زيوت نظام التعشيق ونظام نقل الحركة والفرامل والقابض.

وقال علي كافل حسين، رئيس الموظفين في «نون»: «المستهلكون في عالمنا العربي منفتحون على استخدام التنقية أكثر في حياتهم. ويسعدنا في نون العمل مع العلامات التجارية الإقليمية مثل إينوك لإعطاء عملائنا تجربة تسوق أكثر راحة وموثوقية».

ويمكن للعملاء الحصول على المجموعة المتنوعة من محفظة «إيبكو للزيوت»، بما فيها منتجات إينوك و«كالتكس» من الزيوت ومواد التشحيم وسوائل التبريد والمنتجات المصممة خصيصاً، وجميعها تلبي متطلبات تشغيل المركبات والتطبيقات الثقيلة بأسعار مناسبة تتراوح بين 12 و115 درهماً.

وتتميز منتجات «إيبكو للزيوت» بمطابقتها لمعايير شهادة الجودة العالمية الأيزو ISO 9001، بالإضافة إلى أعلى المواصفات والمعايير العالمية بما في ذلك معهد البترول الأمريكي API، والجمعية الأوروبية لمصنعي السيارات ACEA والمؤسسة اليابانية لمعايير صناعة السيارات JASO.

وتتم تعبئة جميع المنتجات في عبوات آمنة تنسجم مع أفضل معايير الجودة وتسويقها للعملاء في كافة أنحاء الإمارات.

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