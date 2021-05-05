«سيسكو» توصل شبكات «واي – فاي عالي السرعة» في موقع إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن بدء نشر شبكات الـWi-Fi المتطورة من سيسكو لضمان توفير الاتصال اللاسلكي السريع والآمن في جميع أنحاء الموقع على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام إكسبو 2020 دبي وشركائه لتقديم الحدث ذو الاتصال الرقمي الأقوى والأكثر موثوقية في تاريخ معرض إكسبو العالمي.

هذا ويعد إكسبو 2020 دبي أول معرض إكسبو دولي تتم استضافته في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض آلاف الزوار يومياً بمجرد افتتاحه بالكامل اعتباراً من 1 أكتوبر 2021. وتشير التقديرات إلى أن غالبية هؤلاء الزوار سيتصلون بشبكة Wi-Fi من سيسكو في أي وقت خلال حضورهم، ويمثل ذلك الحاجة الواضحة إلى حل شبكات آمن وقادر على توفير تجربة اتصال سلسة للجميع.

وتسعى إمارة دبي مع قدوم معرض إكسبو 2020 دبي إلى تقديم التجارب الفريدة والجذابة مما سيجعل تقنية Wi-Fi من سيسكو ذات ضرورة كبيرة ليواكب الزائرون مجريات الحدث وتطوراته وليحافظوا على تواصلهم مع بعضهم البعض ومحيطهم.

أسرع المواقع

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إكسبو 2020 دبي: «سيعرض إكسبو 2020 الأفكار المبتكرة والتقنيات والابتكارات التي سترسم مستقبل كوكبنا. وسنتعاون خلال استعدادنا لاستقبال ملايين الزوار مع شركائنا الاستراتيجيين مثل سيسكو ليكون معرض إكسبو 2020 واحداً من أذكى وأسرع المواقع وأكثرها اتصالاً على وجه الأرض، لنضمن توفير تجربة استثنائية للزوار ولنواصل توفير الاتصال الرقمي بمعايير عالمية عند انتقال إكسبو إلى «دستركت 2020» نموذج المدن الذكية في المستقبل».

بصفتها شريك الشبكة الرقمية لإكسبو 2020 دبي، نشرت سيسكو شبكتها القائمة على النوايا Intent-based Network في كافة أنحاء موقع المعرض وتم اختيارها مؤخراً لإدارة وصيانة عمليات شبكة تقنية المعلومات في معرض إكسبو. وبالإضافة إلى نشر شبكة Wi-Fi من سيسكو على نطاق واسع، تم اختيار شبكة Wi-Fi 6 المتطورة لاستخدامها في مناطق محددة وتوفير اتصال شبكة لاسلكية مستمر وموثوق لدعم متطلبات الأجهزة وتقنية إنترنت الأشياء بسهولة مع مزايا أمنية للحماية من الهجمات السيبرانية والتهديدات المتوقعة في البيئات عالية الكثافة مثل إكسبو 2020 دبي.

احتياجات الاتصال

ومن جانبه قال شكري عيد، المدير التنفيذي لشركة سيسكو في منطقة الخليج: «اكتسبنا على الصعيدين المحلي والعالمي قدراً كبيراً من الخبرة في توفير احتياجات الاتصال التي تتماشى مع طموحات الفعاليات الضخمة والملاعب والحلبات الكبيرة على نطاق واسع. ووفرت هذه المعرفة لمهندسينا ذوي الخبرة العالية البصيرة اللازمة لتنفيذ مبادئنا الأساسية للاتصال والأمن في معرض إكسبو 2020 دبي. وبصفته أول عميل يستخدم تقنية Wi-Fi 6 لدينا في دولة الإمارات، فمن الواضح أن فريق إكسبو 2020 يدرك أهمية الاستثمار في واحدة من أكثر التقنيات اللاسلكية تطوراً اليوم لتوفير التجارب الغنية وغير المسبوقة».

وبفضل سرعتها العالية وزمن وصولها المنخفض، تتيح شبكة Wi-Fi 6 من سيسكو حماية نقطة النهاية الآمنة مع توفير سرعة أكثر بأربع مرات من معيار القطاع السابق للشبكات اللاسلكية. وتساعد تقنية الشركة أيضاً على تحسين كفاءة بطاريات الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية وأجهزة إنترنت الأشياء عند مقارنتها بشبكات Wi-Fi التقليدية.

وحصلت شبكة Wi-Fi 6 على شهادة WPA3 بفضل قدرتها على توفير الأمان المحسّن لشبكة Wi-Fi المفتوحة من خلال تشفير حركة المرور غير المصادق عليها وتوفير الحماية القوية ضد التهديدات الإلكترونية والموثوقية الفائقة للبيانات الحساسة.

وسيستفيد الزوار الدوليون على وجه الخصوص من شبكة Wi-Fi من سيسكو في معرض إكسبو 2020، حيث سيحصلون على تجربة تفاعلية غنية دون الحاجة للقلق بشأن رسوم التجوال. وتعاونت سيسكو أيضاً بشكل وثيق مع إكسبو 2020 دبي لتصميم ونشر شبكة Wi-Fi بطريقة تتماشى مع جماليات الموقع وتمتزج بسلاسة مع البيئة المحيطة.

9000 نقطة

يتم الآن نشر أكثر من 9000 نقطة وصول في كافة أنحاء موقع المعرض لتغطية شبكة Wi-Fi الشاملة، مما سيتيح لكل مستخدم أينما كان في الموقع البقاء على اتصال باستمرار. وصممت حوالي 400 من نقاط الوصول التي نشرتها سيسكو خصيصاً لاتصال شبكة Wi-Fi 6. وتم إكمال ما يقرب من 70% حتى الآن من نقاط Wi-Fi 6 مع إجراء اختبارات صارمة ومتكررة لجمع البيانات وتحليلها وتحسين أداء الشبكة.

أثبتت شبكة Wi-Fi 6 من سيسكو، إضافةً إلى تعزيز تجربة الزوار أنها تقنية أساسية لتعزيز القدرة اللاسلكية ومتطلبات خصوصية البيانات والحماية، لا سيما في المجالات التي تتطلب نطاقاً ترددياً عالياً مثل المركز الإعلامي في إكسبو 2020 دبي ومركز عمليات الفعاليات.

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