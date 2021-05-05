«الملتقى» أول حدث دولي واقعي للسفر منذ بداية الجائحة

المصدر: دبي – عمرو عادل

تحتضن دبي العالم، وتخترق الجائحة، باستضافتها معرض سوق السفر العربي 2021 (الملتقى)، أول حدث دولي حضوري للسفر منذ بداية الجائحة، بمشاركة 62 دولة، من بينها السعودية ومصر وألمانيا وإيطاليا وإسرائيل، فيما يشهد الحدث 67 جلسة يشارك فيها 145 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد مسؤولون ومشاركون في مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المعرض، أمس، جهوزية الإمارة لاستضافة الحدث بنسخته الحية في مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 19 مايو 2021.

وستعقد فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 عبر تسع قاعات، تماشياً مع وإرشادات ولوائح التباعد الاجتماعي والصحة والسلامة العامة، وسيتواجد 11 ألف شخص في القاعات خلال الحدث.

وستكون نسخة 2021 وللمرة الأولى هجينة، إذ سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيس بأسبوع، بهدف الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في الصناعة، من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم المرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12 ألف زائر من 140 دولة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري «دبي للسياحة»، إن المعرض يعد أول حدث عالمي فعلي في قطاع السياحة منذ بداية الجائحة، ما يجعله مهماً للعالم ولقطاع السياحة والسفر.

وأضافأن استضافة دبي المعرض في ظل التحديات الراهنة التي يعيشها العالم بسبب الجائحة تؤكد الدور المهم الذي تلعبه الإمارة في تعافي قطاع السياحة العالمي، مستلهمين ذلك من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة من أجل تعزيز الإمارة إحدى الوجهات الأكثر أماناً في العالم.

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