«طيران الإمارات» تستعيد %85 من شبكتها عبر 120 وجهة

المصدر: دبي - عمرو عادل

استعادت «طيران الإمارات»، نحو 85% من شبكتها العالمية، مع إعلانها استئناف خدماتها إلى 120 وجهة حول العالم من إجمالي 143 وجهة كانت تشكل شبكة الناقلة قبل تفشي الجائحة.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، إن الناقلة تخطط لاستعادة نحو 70% من الطاقة الاستيعابية حتى فصل الشتاء 2021 بدعم من الزيادة المتوقعة للسفر الدولي مع تخفيف الدول للقيود تدريجياً وإعادة فتح الحدود والتوسع العالمي في التلقيح ضد «كوفيد 19».

وأوضح أن مؤشر الحجوزات المستقبلية لموسم الصيف المقبل يظهر تحسناً ملحوظاً في الطلب، لافتاً إلى أن الناقلة تخطط لتشغيل بين 30 إلى 40 طائرة إضافية من «إيرباص إيه 380» لمواكبة الطلب، لمواكبة الطلب المتوقع.

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