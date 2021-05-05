2600 علامة تجارية جددت تسجيلها في الإمارات خلال 4 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

ارتفع عدد العلامات التجارية التي تم إعادة تسجيل ملكيتها إلى 2600 علامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021 بحسب إحصائيات إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.

وارتفع عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية للعلامات التجارية إلى 512 طلباً خلال أبريل من العام الجاري بالمقارنة مع 500 طلب في مارس من العام ذاته.

وكان إجمالي عدد طلبات إعادة تسجيل ملكية للعلامات التجارية في الإمارات وصل إلى نحو 2088 طلباً خلال الربع الأول من 2021.

ويعد النمو المتواصل لعدد طلبات إعادة تثبيت ملكية العلامات التجارية في الإمارات مؤشراً على النشاط الذي لا زال يظهره القطاع منذ بداية العام الجاري.

وتتخذ العديد من الشركات العالمية التي تحمل علامات تجارية دولية من الإمارات مقراً إقليمياً لممارسة أنشطتها التي عادت للنمو بقوة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع زيادة وتيرة حركة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.

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