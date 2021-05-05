أصول بنوك دبي تنمو إلى 1.25 تريليون درهم والأرباح تتجاوز 3.5 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهر مسح «البيان الاقتصادي»، نمو أصول بنوك دبي الخمسة المدرجة 0.64% أو 8 مليارات درهم في الربع الأول 2021 فيما تخطت أرباحها حاجز 3.5 مليارات درهم. وارتفعت أصول البنوك الخمسة إلى 1.25 تريليون درهم من يناير وحتى مارس 2021 مقارنة بنحو 1.243 تريليون نهاية 2020.

واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول بواقع 55.5% مع بلوغها شاملة أصول «الإمارات الإسلامي» إلى 695.05 مليار درهم نهاية مارس ، فيما وصلت أرباح البنك إلى 2.32 مليار في نهاية الربع الأول بنمو 11.6% مقارنة بنحو 2.08 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي بدعم الأداء التشغيلي القوي نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية.

وجاء «دبي الإسلامي» ثانياً مع ارتفاع أصوله 0.74% من 289.5 مليار درهم إلى 291.7 ملياراً ووصلت أرباحه إلى 853 مليون درهم، فيما ارتفعت أصول «بنك المشرق» بنحو 2.3% من 158.5 مليار درهم إلى 162.25 ملياراً، وبلغت أرباحه 64.4 مليون درهم وفي المركز الرابع جاء «دبي التجاري» مع صعود أصوله 5.25% من 97.36 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 102.47 مليار درهم في نهاية مارس الماضي وزادت أرباحه من 315 مليون درهم إلى 325 مليوناً بزيادة 3.08%.

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