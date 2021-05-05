«أبوظبي التجاري» يتلقى 6 عروض لبيع حصته في شركة مصرية

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تلقيه عرضين إضافيين مبدئيين وغير ملزمين من بعض المستثمرين المحتملين للاستحواذ على حصة البنك البالغة 51.54% في شركة الإسكندرية المصرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد).

وأضاف البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، أن «سي أي كابيتال»، المستشار المالي الحصري للصفقة تكون تلقت حتى الآن 6 عروض مبدئية غير ملزمة معدلة من كل من المستثمرين المحتملين وهم: مستشفى كليوباترا والإسكندرية للاستثمارات الطبية أو أي من شركاتها التابعة، وتحالف شركة «سبيد ميديكال» وأحد صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرز وتواصل هولدينجز للاستثمارات المالية وشركة صحة كابيتال، وشركة «جلوبال ونه يلث كير القابضة الإماراتية» وشركة مركز النيل للأشعة والتحاليل.

وأشار البنك إلى أن سعر الصفقة يقع في نطاق المتوسط السعري المعروض من المستثمرين المحتملين، موضحاً أن المستثمرين المحتملين الإضافيين سيبدون عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة في أقرب وقت، ومن المتوقع تقديم العروض الملزمة النهائية في الأسبوع الثالث من مايو الجاري في التاريخ الذي سيتم تحديده من البنك.

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