دبي جاهزة لاستضافة العالم في «سوق السفر» 16 مايو

المصدر: دبي – عمرو عادل

أكد مسؤولون ومشاركون في مؤتمر الإعلان عن تفاصيل معرض سوق السفر العربي 2021، أمس على جاهزية الإمارة لاستضافة الحدث المقرر عقده بنسخته الحية بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2021.

وسيشارك في النسخة الحية لأول حدث حضوري للسفر في العالم منذ بداية جائحة «كوفيد 19» 62 دولة، يمثلها كل من: الشركات العارضة الرئيسيين والمشاركين، وتشمل أبرز الدول المشاركة كلاً من: الإمارات والسعودية والبحرين وألمانيا وقبرص وتركيا ومصر والأردن وإيطاليا وإسرائيل واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم خلال المعرض انعقاد 67 جلسة مؤتمر مع أكثر من 145 متحدثًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي (جلوبال ستيج) لسوق السفر والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل: السعودية والصين وانعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار بالإضافة إلى جلسة خاصة تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية وأخرى على قطاع الطيران.

وستنعقد فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 عبر تسع قاعات، وذلك تماشياً مع إرشادات ولوائح التباعد الاجتماعي والصحة والسلامة العامة، وسيتواجد هناك 11 ألف شخص في القاعات خلال ذلك الوقت.

نسخة هجينة

كما ستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، حيث سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12 ألف زائر من 140 دولة.

وتعد دبي واحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، وذلك لتطبيقها مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها والسياح في كل مرحلة من مراحل رحلة سفرهم، منذ أن تطأ أقدامهم أرضها وحتى المغادرة، حيث تم بالفعل إعطاء أكثر من 10.6 ملايين جرعة لسكان الإمارات، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً للدولة أيضاً.

حدث مهم

من جهته قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري «دبي للسياحة»، إن معرض سوق السفر العربي يعتبر أول حدث عالمي فعلي في قطاع السياحة منذ بداية جائحة «كوفيد 19» ما يجعله مهماً للعالم ولقطاع السياحة والسفر.

وأضاف أن استضافة دبي للمعرض في ظل التحديات الراهنة التي يعيشها العالم بسبب الجائحة يؤكد على الدور المهم الذي تلعبه الإمارة في تعافي قطاع السياحة العالمي، مستلهمين ذلك من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة من أجل تعزيز مكانة الإمارة كإحدى الوجهات الأكثر أماناً في العالم.

وتابع كاظم: «أصبحت دبي مثالاً ناجحاً يحتذى به مع تمكنها من الترحيب بضيوفها ضمن بيئة آمنة وبإجراءات تضمن صحتهم وسلامتهم، ليتمكنوا من الاستمتاع بتجارب مميزة، وهو دليل على أنها قادرة على تحويل التحديات إلى فرص».

واستعرض كاظم، التقدم الذي حققه القطاع السياحي في دبي منذ إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية بما فيها تشجيع السياحة الداخلية في شهر مايو 2020، وكذلك بدء المدينة باستقبال السياح من عدة وجهات عالمية في شهر يوليو الماضي.

كما تطرق خلال المؤتمر إلى الإجراءات الشاملة والناجحة التي اتخذتها دبي في إدارة جائحة «كوفيد 19»، والتي نتج عنها حصول دبي على ختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وإطلاق الإمارة ختم «دبي الضمانة» الذي تمنحه للمنشآت كتأكيد لامتثالها والتزامها بتطبيق جميع إجراءات السلامة والتدابير الوقائية.

وأعرب عصام كاظم، عن تفاؤله إزاء الآثار الإيجابية لتنظيم معرض «إكسبو دبي 2020» على القطاع السياحي في الإمارة، لا سيما في ظل الطلب المتنامي على السياحة وخدمات الضيافة بالتزامن مع انعقاد المعرض الدولي.

تعزيز الثقة

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: «إن معرضاً مثل معرض سوق السفر العربي يعد حدثاً مهماً في دعم صناعتنا لتحديد اتجاهاتها ومشاركة التطورات الجديدة والعمل معاً للمساعدة على تعزيز الثقة بالسفر والقيام بالأعمال».

وأضاف: «نحن في طيران الإمارات فخورون بأداء دورنا في توفير روابط جوية حيوية لدعم صناعة السياحة في دبي، وتعزيز جاذبية المدينة أمام أعداد أكبر من الزوار المحتملين من جميع أنحاء العالم».

العودة من جديد

ومن جهته قال مارك كيربي، مدير العمليات في شركة «إعمار للضيافة»، إن معرض سوق السفر العربي يعد جزءًا لا غنى عنه في عائلة السفر والسياحة، وخاصةً نسخة هذا العام بالتزامن مع التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة حالياً مؤكداً على قدرة قطاع الضيافة على العودة من جديد بشكل أقوى بعد مرحلة صعبة واستثنائية العام الماضي.

وأضاف مارك كيربي، أن الشركة نجحت في افتتاح ثلاث فنادق خلال فترة الجائحة، إلى جانب تعزيز عمليات الأتمتة الفندقية من خلال العمل على توفير بيئة سياحية آمنة للنزلاء.

وتابع: «2021 يمثل العام الذي نتطلع خلاله مجموعة إعمار للضيافة إلى مرحلة التعافي والانتعاش من جديد بقوة انطلاقاً من دبي إلى بقية أرجاء العالم بالتزامن مع التخطيط لافتتاح منشآت فندقية جديدة فيها مثل: فندق العنوان الفجيرة وفندق فيدا البحرين وفندق العنوان إسطنبول وفندق جزيرة روف مرجان في الربع الرابع وغيرها الكثير في عام 2022».

وأشار إلى أنه تم تعيين «إعمار للضيافة» كشريك الضيافة والفنادق لمعرض إكسبو دبي 2020، ما يعد فرصة رائعة لعرض خدمات المجموعة ذات المستوى العالمي، كما سيكون فندق روڤ إكسبو 2020 هو الفندق الوحيد في موقع الحدث الذي سينطلق في أكتوبر المقبل.

تخفيف القيود

وبدوره قال كلود بلان، مدير محفظة معرض سوق السفر العالمي وسفر الحوافز والاجتماعات: «ستقام نسخة هذا العام من معرض سوق السفر العربي تحت شعار (بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة)، حيث سيتم خلال الحدث تسليط الضوء بشكل رئيسي من خلال المناقشات والندوات على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر في ظل جائحة كوفيد 19 ومواكبة عملية إطلاق اللقاحات وتخفيف القيود المفروضة على السفر، والأهم من ذلك كله هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة».

ربط الوجهات

وبهذه المناسبة، أكدت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط على مدى أهمية معرض سوق السفر العربي في ربط الوجهات بأسواقها المصدرة.

وتابعت: «من الضروري جداً أن نقوم بإدراج نسخة افتراضية في أسبوع السفر العربي لأن العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم لا يمكنهم حالياً حضور الحدث الحضوري في كل عام، ولا سيما هذا العام نتيجةً لاستمرار تطبيق قيود السفر المفروضة الناجمة عن انتشار جائحة (كوفيد 19)».

تطمينات وضمانات

وقال الدكتور علي بن زايد أبو منصر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «فيجن لإدارة الوجهات للسياحة»: «تأثرنا جميعاً بشكل كبير بالوضع الاستثنائي الراهن، ولا سيما قطاعنا، ولكن مرة أخرى كان لدينا تطمينات وضمانات ملموسة في طريقنا للتعامل مع الاتجاهات والفرص والتحديات المستقبلية».

وأضاف: «إن الترحيب بزملائنا الدوليين والمحليين من الصناعة مرة أخرى هو رسالة قوية وإيجابية بنفس الوقت، حيث نتطلع إلى العمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل معرض سوق سفر عربي ناجح آخر».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز