نمو ربحية سهم «أغذية» %57 خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة أغذية، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من العام 2021 حيث بلغت ربحية السهم الواحد 0.069 درهم، بينما سجلت المجموعة إيرادات إجمالية قدرها 665.5 مليون درهم، أي ما يمثل نمواً بنسبة 57% و 17% على أساس سنوي على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

وضمن قسم الأعمال الاستهلاكية للمجموعة، فقد وصلت إيراداتها إلى 430.5 مليون درهم، حيث ارتفع صافي الإيرادات في قطاع المأكولات التي تشمل معجون الطماطم والخضروات المجمدة والمخابز ومنتجات الألبان والأصناف التجارية بنسبة 23.5%، مع استمرار صعود اتجاه الاستهلاك المنزلي لأصناف معجون الطماطم والخضروات المجمدة في أسواق كل من الإمارات ومصر.

و الجدير بالذكر أنه تم إضافة إيرادات من شركة مخبز وحلويات الفيصل بعد الاستحواذ. كما ساهم توحيد أعمال الفوعة مع محفظتنا في تسجيل إيرادات بواقع 137 مليون درهم إماراتي خلال فترة الربع الأول من عام 2021.

ومن جهة أخرى، فقد بلغت إيرادات قطاع المياه والمشروبات 192 مليون درهم، ونمت أعمال قسم توزيع عبوات المياه (سعة 5 جالونات) بنسبة 4% على أساس سنوي نتيجة تحسّن المزيج الملائم للمبيعات وتنامي الحصة السوقية.

وفي الوقت نفسه، حافظت محفظة المياه المُعبأة على ريادتها في السوق، من حيث الحجم والقيمة، بنسبة 29% و 26% على التوالي. وبلغت إيرادات قسم الأعمال الزراعية للمجموعة 235 مليون درهم، متراجعة مقارنة بإيرادات العام الماضي، التي كانت مدفوعة بالطلب المُسجل لمرة واحدة من برنامج الغذاء العالمي.

وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: أصبح نموذج الأعمال المرن أكثر من ضرورة تُمليها علينا المستجدات والتحديات التي واجهها الجميع في عام 2020 والحاجة إلى مواصلة النمو، ولقد برزت صور هذا النهج في النتائج الاستثنائية خلال الربع الأول من هذا العام.

وعليه فإننا ماضون في مهمتنا بثقة أكبر، ولا سيما بعد إعلاننا عن التوسع في السوق المصرية عبر الاستحواذ الاستراتيجي على شركة «أطياب» للدخول في قطاع اللحوم سريع النمو، مما سيولد فرصاً جديدة لتحفيز نمو المجموعة. وهو ما يمثله سعينا لمواصلة النمو كلاعب مؤثر ورائد في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، كجزء من أهداف استراتيجيتنا لعام 2025 والتي أطلقناها مؤخراً.

مرونة وتكيف

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: تمثل نتائجنا المالية للربع الأول شهادة على نموذج أعمالنا المرن وقدرتنا على مواجهة التحديات خلال الأوقات الصعبة والأزمات وعلى التكيف.

وقد تمكننا من تحقيق التوسع بشكل استثنائي في قسم الأعمال الاستهلاكية بفضل الأداء القوي المدعوم بمنهجية التأقلم والمرونة في إدارة أعمالنا. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الإضافة التي حققتها عمليات الاستحواذ على شركتي الفوعة ومخبز وحلويات الفيصل، وتُشير كافة المؤشرات إلى تحسن ظروف السوق.

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