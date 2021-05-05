تباين أداء الأسهم وسط عمليات جني أرباح سريعة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط عمليات جني أرباح سريعة استهدفت الأسهم القيادية التي حققت مكاسب كبيرة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وارتفع سوق أبوظبي 0.37% عند 6117.46 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والطاقة والسلع والخدمات والصناعة، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.37% إلى 2643.82 نقطة بضغط أسهم العقار والبنوك والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.23 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم في أبوظبي و121.13 مليون درهم في دبي. وجرى تداول 301.6 مليون سهم، موزعة بواقع 180.5 مليوناً في أبوظبي و115.3 مليوناً في دبي، من خلال 4046 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.13% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.25% و«إعمار مولز» 0.52% و«ديار» 0.36% فيما صعد «إعمار للتطوير» 0.69% و«الاتحاد العقارية» 1.86%، ونزل قطاع البنوك 0.9% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.1% و«الإمارات دبي الوطني» 0.8%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.43% مع نمو «دبي للاستثمار» 1.25% فيما انخفض «سوق دبي المالي» 1.83% و«شعاع كابيتال» 1.45%، وزاد قطاع النقل 0.46% بعد صعود «أرامكس» 1.5% بينما تراجع «العربية للطيران» 0.76% و«الخليج للملاحة» 1.2%.

وتصدر «أرامكس» النشاط مستقطباً 19.4 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 19.2 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 14.5 مليون درهم. وحقق «عُمان للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.88%، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.98%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 12.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.39% و«أبوظبي الإسلامي» 0.4% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.48%، وزاد قطاع الطاقة 0.5% بدعم صعود «أدنوك للتوزيع»1.1% و«طاقة» 0.74%، فيما انخفض «دانة غاز» 1%.

ونزل قطاع العقار 0.43%. ونزل قطاع الاتصالات 0.47% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. واستقر قطاع الاستثمار مع استقرار «العالمية القابضة» فيما ارتفع «إشراق» 0.32%. وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 287.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 251.8 مليون درهم. وحقق «عُمان للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.88%، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.98%.

وحقق «الشارقة للأسمنت» أكبر ارتفاع بنسبة 8.57%، فيما كان «ميثاق للتأمين التكافلي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.25%. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 421.5 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 21.85 مليون درهم، منها 19.75 مليون درهم في دبي و2.1 مليون في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 21.85 مليون درهم، منها 19.75 مليوناً في دبي و2.1 مليون في أبوظبي.

إفصاحات

★ قرر مجلس إدارة بنك المشرق تعيين عبد العزيز الغرير رئيساً للمجلس وعلي لوتاه نائباً للرئيس.

★ وقعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) اتفاقية تمويل طويلة الأجل مع مجموعة من البنوك بقيمة 3.77 مليارات درهم.

★ أعلنت شركة دي إكس بي إنترتينمينتس انخفاض الخسائر المتراكمة من 98% إلى 13% من رأس المال لتبلغ 8.2 مليارات درهم بنهاية فترة الـ 3 أشهر الأولى من عام 2021، وذلك بسبب تحويل السندات القابلة للتحويل، والديون المصرفية الحالية التي تم الاستحواذ عليها من الشركة الأم إلى أسهم مصدرة جديدة في الشركة.

★ حقق مصرف عجمان أرباحاً صافية بلغت 31.33 مليون درهم في الربع الأول 2021 مقابل 4.6 ملايين درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

★ قلص «بنك الاستثمار» خسائره في العام الماضي إلى 356 مليون درهم مقارنة بنحو 579 مليون درهم في 2019، بانخفاض قدره 39%. وتواصل حكومة الشارقة، المساهم الأكبر في البنك، بذل جهودها الرامية لتعزيز سيولة البنك وتحسين قاعدة رأس المال بتوجيهات مستمرة من المصرف المركزي.

★ أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» قيامها بتكليف عدة بنوك بتنظيم عدد من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت بدءاً من 4 مايو.

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