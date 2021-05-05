تعاون بين «دناتا» و«بلو أكوا» لتعزيز الأمن الغذائي في سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

وقعت دناتا، المزود العالمي الرائد للخدمات الجوية، مذكرة تفاهم مع «بلو أكوا فود تيك» (بلو أكوا) لتعزيز الأمن الغذائي في سنغافورة. وسوف تقوم الأخيرة بموجب الاتفاقية بإعادة تدوير المخلفات العضوية الناتجة عن عمليات دناتا التموينية وعملياتها الأرضية إلى بروتين للأعلاف المائية.

ويقوم محلول التحويل الحيوي، الذي ابتكرته «بلو أكوا»، بمعالجة المواد الغذائية غير المستغلة من بقايا الطعام التي يمكن تحويلها إلى بروتينات حشرية عالية الجودة لاستخدامها في مزارع الأحياء المائية. والتحويل الحيوي عبارة عن تدوير فعّال يجعل بروتين الحشرات بديلاً مستداماً وفعّالاً للمسحوق التقليدي المستخدم في تغذية الأسماك.

وقال ديرك جوفيرتس، المدير التنفيذي الإقليمي لدناتا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: «يسعدنا أن نتعاون مع بلو أكوا لتقليل هدر الطعام ودعم سلسلة التزويد المحلية لإنتاج الغذاء. وسوف تساعدنا هذه المبادرة في الحد من بصمتنا البيئية، مع تقديم أعلى قيمة لعملائنا والمجتمعات من حولنا عامةً».

وقال مؤسس «مجموعة بلو أكوا الدولية» ورئيسها التنفيذي الدكتور فرشاد شيشهشيان: «دأبت بلو أكوا منذ إنشائها على دعم الزراعة المستدامة والعملية والدفاع عنها بقوة، وتعد شراكتنا مع دناتا معززاً لجهودنا. ونحن متحمسون لتنمية عملياتنا في مجال تكنولوجيا الغذاء لتطوير اقتصاد دائري في تربية الأحياء المائية على مستوى العالم من خلال شبكتنا بدءاً من سنغافورة».

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