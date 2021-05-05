«إتش إس بي سي» يطلق الودائع الخضراء في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك إتش إس بي سي أمس إطلاق الودائع الخضراء في الإمارات، والتي ستوفر للعملاء من الشركات والمؤسسات آلية لوضع ودائع بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي في الإمارات مع العلم بأن أموالهم ستستخدم لتمويل المبادرات والمشاريع الخضراء.

وسيحصل العملاء على إمكانية الاطلاع على كيفية توزيع أموالهم لدعم المشاريع الخضراء على مستوى المحفظة بشكل ربع سنوي، وسيكونون قادرين على إدارة حساباتهم الخضراء ببساطة كأي حساب وديعة عادي.

وقال فيليب روبرت، الرئيس المؤقت لخدمات إدارة السيولة العالمية والنقد لـ«إتش إس بي سي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «مع استمرار الإمارات بمتابعة تنفيذ برنامجها الطموح لدعم المبادرات والمشاريع الخضراء على نحو متزايد، يتوجه عملاؤنا إلينا بطلب توفير الحلول التي تتيح لهم إمكانية إدارة رؤوس أموالهم بطريقة أكثر مسؤولية من الناحية البيئية.

وفي حين أن الطريق لتحقيق الأهداف العالمية الأساسية لحماية المناخ لا يزال طويلاً، فإن إطلاق الودائع الخضراء في دولة الإمارات يعكس الاهتمام والوعي المتزايد بموضوع الاستدامة وسيساعد على دمج التمويل المستدام ضمن مجال خدمات إدارة الخزينة للشركات.

ويلتزم بتحويل أعماله وعملياته إلى نموذج خالٍ من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، وأن يحقق هدفه لخفض صافي الانبعاثات الكربونية للمشاريع التي يقوم بتمويلها إلى مستوى الصفر بحلول 2050 أو قبل ذلك.

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