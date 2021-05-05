خلف الحبتور: نمو اقتصاد الإمارات فاق التوقعات

المصدر: دبي- البيان

قال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إن الوقائع والأرقام فاقت توقّعاته السابقة لنمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري 2021، بحسب ما كشفته النتائج التي نشرها صندوق النقد الدولي ومجموعة «إس تي آر» والمصرف المركزي.

وأضاف: «أظهرت الإمارات من جديد قدرتها على الصمود والاستمرار. وهي تستحق الثناء الشديد على أدائها في تجاوز التحدّيات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19». وفيما يسجل النمو الاقتصادي تراجعاً في مختلف أنحاء العالم وتزداد الضغوط بسبب الجائحة.

ولكن المعافاة الاقتصادية في الإمارات تسلك مساراً تصاعدياً منذ الربع الثالث من العام الماضي. ما زلنا نشهد على ظهور جيوب من النمو الإيجابي، ونتيجةً لذلك، يُتوقَّع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي 3% أو أكثر هذا العام».

نمو واسع

وبالنسبة للقطاعات المختلفة التي تنخرط فيها مجموعة الحبتور، أفاد خلف: «بأن الربع الأول شهد نمواً واسعاً في قسم العقارات التابع للمجموعة، مع تحقيق زيادة كبيرة في حجم المبيعات مقارنةً بالفترة نفسها قبل تفشي جائحة «كوفيد 19».

وفيما يتعلق بقطاع الضيافة، نوّه خلف بقوله: «تحقق جميع فنادقنا في الإمارات نتائج ممتازة. وكان الربع الأول من العام الجاري جيداً جداً، ونتوقّع أرقاماً مذهلة في النصف الثاني من 2021. فأداؤنا في قطاع الفنادق، وهو مجال عملنا الأساسي، متينٌ جداً للفترة المتبقّية من عام 2021، مع نسبة إشغال عالية».

وختم قائلًا: «هذا الأداء الجيد في الربع الأول ليس سوى البداية. إذ أتوّقع نمواً مضاعفاً في مختلف أقسام المجموعة. مع تلقيح أكثر من 10.66 ملايين شخص، نحن نسير بخطى واثقة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية. وفي ذلك إثباتٌ إضافي على أن دولة الإمارات هي المكان الأكثر أماناً للأعمال والمستثمرين في العالم».

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