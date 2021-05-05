111 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الواحة كابيتال» أمس نتائجها المالية للربع الأول من عام 2021، حيث حقّقت أرباحاً إجمالية للربع الأول من العام بلغت 111 مليون درهم. وتمكنت وحدتا «الأسواق العامة» و«الاستثمارات الخاصة» التابعتان لها من تحقيق أداء قوي الذي عزّزه تحسّن التوقّعات الاقتصادية العالمية بفضل جهود التّطعيم المكثّفة ضد فيروس كورونا.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: «برنامج التطعيم ضد «كورونا» لعب دوراً مهماً في إعادة الثقة بالأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي ساهم في تحقيق نتائج مالية قوية للشركة.

إذ يشكّل هذا الأداء مؤشراً إيجابياً يمكّننا من صياغة رؤيتنا حول النمو المتوقع لبقيّة العام، حيث لدى الشركة استراتيجية شاملة للاستفادة من الفرص المتوفرة في القطاعات والأسواق الرئيسية. كما يواصل مجلس الإدارة تنبي منظور طويل الأمد لنمو وتقدم «الواحة كابيتال»، مما يضمن تمكن الشركة من تحقيق نمو مستدام وقيمة للمساهمين».

وقال أحمد المهيري، الرئيس التنفيذي لـ«الواحة كابيتال»: «تشير الأرقام الإيجابية المسجّلة بالربع الأول إلى أننّا نتّبع استراتيجية تمكّننا من الاستمرار في النمو كما توفّر المزيد من الثقة في قدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

فاستراتيجية النمو التي نتبعها تسير على المسار الصحيح، ويتجلى ذلك واضحاً بمواصلة صناديقنا تحقيق أداء جيد مقارنة بأقرانها، كما تساهم استثماراتنا الأخيرة في تحقيق أرباح». وأضاف: «واجهت «الواحة كابيتال» تحديات جائحة «كوفيد 19» بفعالية، كما أننا قادرون على القيام بمزيد من الاستثمارات الاستراتيجية في العام المقبل».

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