المصدر: دبي - البيان

وقّع مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد عالمياً وأبرز مراكز التكنولوجيا المالية والذي يضم أكثر من 300 شركة تعمل بمجال التكنولوجيا المالية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اتفاقية تعاون مع «جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهي منظمة غير ربحية شاملة ومستقلة قائمة على العضوية تمثل شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتجمعها علاقات بأكثر من 46 دولة حول العالم في مجال التكنولوجيا المالية، وعلاقات تعاون استراتيجية مع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات في القطاع.

وضمن إطار الاتفاقية سيتم تأسيس «لجنة مركز دبي المالي العالمي للابتكار».

وتأتي الاتفاقية عقب تأسيس «جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في مركز دبي المالي العالمي نهاية العام الماضي.

وستشهد الاتفاقية تعزيز أطر التعاون بين الجمعية والمركز المالي ضمن أبرز المواضيع المرتبطة بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية ومستقبل القطاع المالي في المنطقة، بما يشمل الخدمات المصرفية المفتوحة، والتكنولوجيا التنظيمية، والمدفوعات، والأصول الرقمية. كما سيتعاون المركز مع الجمعية لتطوير ونشر أبحاث مشتركة وتنظيم برامج تعليمية من خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

منتدى حصري

وضمن إطار الاتفاقية الجديدة، تعاونت سلطة مركز دبي المالي العالمي مع سلطة دبي للخدمات المالية وجمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتأسيس «لجنة مركز دبي المالي العالمي للابتكار» كمنتدى حصري للمؤسسين والداعمين وقادة الفكر في هذا القطاع بغية تقديم خدمات المشورة والتوجيه اللازمة حول كيفية تطوير وبناء مستقبل مزدهر لمنظومة القطاع المالي والابتكار.

كما تعتزم الأطراف الثلاثة إنشاء منتدى دوري لمناقشة التوجهات والتحديات والفرص القائمة في السوق وتأثير التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال المستخدمة في قطاع الخدمات المالية.

وتتاح عضوية اللجنة بموجب دعوة حصراً، وهي تشمل مجموعة أساسية وموسّعة. وتضم قائمة الأعضاء شركة «إيبوري»، ومزود حلول الدفع الرقمية «تشيك آوت»، ومنصة الخدمات المصرفية المفتوحة «ترابوت جيتواي»، وشركة «ثروة» للاستشارات الاستثمارية الإلكترونية، و«كوين مينا»، وتطبيق «زينة»، وتطبيق التداول عبر الهاتف المحمول «بركة»، وشركات «أورا للتأمين» و«ريبل» و«نواة كابيتال»، و«إنديفور»، ومؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، ومركز كامبريدج للتمويل البديل، بالإضافة إلى «مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة».

دعم ثقافة الابتكار

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نحن ملتزمون بدعم ثقافة الابتكار المحلي، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الحكيمة والرامية لجعل دبي مركزاً لازدهار الشركات الناشئة.

وبوصفنا من أفضل مراكز التكنولوجيا المالية على مستوى العالم - وهو ما كرّسه إطلاق برنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي- نعمل باستمرار على تقييم مشهد التكنولوجيا المالية لاستكشاف الفرص الجديدة والتصدي للتحديات الناشئة.

ونتعاون مع «جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لوضع خارطة طريق لروّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية عبر تقديم رؤى حول مستقبل القطاع المالي.

وقال نمير خان، رئيس جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تشمل شراكتنا إقامة مشاريع استراتيجية مع الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية الإقليمية ومؤسسة التمويل الدولية، بغية استكمال مساعيهم لإنشاء إطار عمل داعم يلعب اليوم دوراً محورياً في ازدهار اقتصادات الدول.

وستعمل لجنة مركز دبي المالي العالمي للابتكار كمحفز رئيسي للارتقاء بمشهد التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

شراكة

تهدف الشراكة والمبادرات المشتركة إلى استكشاف إمكانات القطاع عبر تعميق سبل التعاون بين الجهات التنظيمية الإقليمية، وجمعيات القطاع، والحكومات، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية. ويحظى المركز بمكانة مرموقة على مستوى المنطقة بمجال التكنولوجيا المالية، مما جعله يستقطب أكثر من نصف الشركات العاملة في القطاع ضمن منطقة دول التعاون.

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