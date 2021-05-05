جمارك دبي تتصدر الشرق الأوسط بالابتكار

المصدر: دبي - البيان

تصدرت جمارك دبي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط «المؤسسة الأكثر ابتكاراً» وفق تقرير المعهد العالمي للابتكار عن منطقة الشرق الأوسط لعام 2021، لتصبح جمارك دبي أول مؤسسة حكومية في الإمارات تنال هذا التصنيف الرفيع.

والمعهد العالمي للابتكار ومقره الولايات المتحدة الأمريكية جهة عالمية متخصصة في مجال الابتكار المؤسسي، ويمنح المعهد عضويات وشهادات في مجال الابتكار للأفراد والمؤسسات بهدف تحسين الحياة المهنية وتطوير الإنجازات المؤسسية عن طريق تفعيل دور الابتكار لديها، وذلك من خلال المعايير والأدوات والنماذج والبرامج المسجلة عالمياً، ويعد المعهد الوحيد من نوعه الذي يقدم شهادات معتمدة في مجال الابتكار على مستوى العالم.

سجل حافل

وسلط تقرير الابتكار في الشرق الأوسط الصادر عن المعهد الضوء على سجل جمارك دبي الحافل والذي توّج بحصول الدائرة على تصنيف مؤسسة «Leader» في الابتكار إذ تعدّ جمارك دبي أولى المؤسسات الجمركية على مستوى العالم والمؤسسة الحكومية الأولى على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط التي تحصل على هذا الإنجاز الاستثنائي، كما ذكر التقرير أنه تم اعتماد مختبري ابتكار في جمارك دبي حققا جميع المعايير، إذ حاز مركز المستقبل للبحث والتطوير وواحة الابتكار في الدائرة شهادة «مختبر ابتكار» معتمد من المعهد العالمي للابتكار، وتعد هذه المختبرات عاملاً محفزاً للابتكار وتدعم التفكير المبتكر في مؤسساتنا لتطوير العمل الحكومي وتوفير الوسيلة الأنسب لاستشراف المستقبل واستكشاف الأساليب الجديدة لتطوير خدمات حكومية مبتكرة.

كما أبرز التقرير حصول جمارك دبي على 20 اعتماداً لابتكارات متميزة تم تصنيفها إلى ابتكارات تحويلية ومن ضمنها المبادرات المبتكرة التي تم تنفيذها مثل منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، ومحرك الأخطار التنبؤي، ومساحة العمل الذكية، وتطبيق المُنسق الذكي، وروبوت التدقيق، ومرسال 2، وحاوية التفتيش المتقدمة وطاولة التفتيش الذكية وغيرها والتي اعتمدت على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين والروبوتات.

أبرز الداعمين

وأعرب أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي عن سعادته بهذا الإنجاز الرائد إقليمياً، وقال: تسعى جمارك دبي إلى أن تكون من أبرز الداعمين لمسيرة الابتكار في دبي والدولة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم، مؤكداً الانطلاق بقوة في تنفيذ رؤية القيادة للوصول بتجارة دبي إلى تريليوني درهم عبر تطوير وابتكار خدمات جمركية ذكية إذ وصلت نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر القنوات الذكية والتكنولوجية إلى نحو 99.6% من إجمالي عدد المعاملات في الربع الأول.

مستوى ريادي

أكد جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي أن تتويج جمارك دبي بالمركز الأول للشرق الأوسط في الابتكار يمثل اعترافاً دولياً بمدى المستوى الريادي الذي حققته الدائرة في الوصول إلى الصدارة العالمية في الابتكار الجمركي، حيث أصبحت جمارك دبي مثال يحتذى به في مجال الابتكار وذلك بفضل دعم وتشجيع فريق القيادة في الدائرة والاستثمار الأمثل في رأس المال الفكري.

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