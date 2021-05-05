608 ملايين تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 608 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 222 مبايعة بقيمة 462.55 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 46.62 مليون درهم و202 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 415.93 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 109.96 ملايين درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 40.73 مليون درهم و38 رهن فلل وشقق بقيمة 69.23 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 20 مليون درهم، ورهن في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 15 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 35.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 24 مليون درهم، وأخرى في منطقة القوز الرابعة بقيمة 4 ملايين.

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