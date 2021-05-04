الإمارات الثالثة عالمياً في البحث عن أسعار الذهب عبر الإنترنت

المصدر: دبي - عمرو عادل

احتلت الإمارات، المرتبة الثالثة عالمياً في عمليات البحث عن أسعار الذهب على الإنترنت، وسجلت في المتوسط 521 ألف عملية بحث شهرياً من الإماراتيين للتحقق من أسعار المعدن الأصفر بحسب بيانات لموقع «فيزيكال جولد».

وبحسب البيانات، تعد الإمارات الأولى عالمياً من ناحية متوسط عمليات البحث الشهرية عبر الإنترنت عن أسعار الذهب لكل ألف مستخدم نشط للإنترنت، ويعادل هذا الرقم 58.45 عملية لكل 1000 مستخدم.

وجاءت الهند الدولة الأكثر اهتماماً بشأن أسعار الذهب، فسجلت 3.72 ملايين عملية بحث عبر الإنترنت شهرياً من الهنود الذين يتتبعون أسعار الذهب عبر الإنترنت وهذا يعادل أكثر من 120 ألف عملية بحث يومياً فيما حازت الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالمياً 2.506 مليون عملية بحث على الإنترنت شهرياً من الأمريكيين الحريصين على معرفة أسعار الذهب عبر الإنترنت، ثم المملكة المتحدة في المركز الرابع بعد الإمارات بـ519.3 ألف عملية بحث.

وحلّت كندا وأستراليا في المرتبة الخامسة والسادسة بنحو 382.4 ألفاً و348.9 ألف عملية عبر الإنترنت شهرياً على الترتيب.

ويستخدم الموقع قاعدة بيانات «Ahrefs» لمعرفة متوسط عدد المرات شهرياً التي يتم البحث فيها عن هذه المصطلحات أو العبارات الرئيسة المحددة المتعلقة بسعر الذهب عبر الإنترنت في 155 دولة مختلفة حول العالم.

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