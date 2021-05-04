خلف الحبتور يستعرض مسيرته وينصح رواد أعمال عجمان بالمثابرة

المصدر: عجمان –البيان

استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان السبت الماضي رجل الأعمال خلف احمد الحبتور، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الثانية من جلسات «المجلس الاقتصادي الرمضاني» والتي عقدت افتراضياً عبر مايكروسوفت تيمز. وقدم الحبتور جملة من النصائح للشباب رواد الأعمال من أجل تحقيق النجاح في دنيا المال والأعمال.

ويُعَد الحبتور أحد أبرز رجال الأعمال البارزين والذين لهم دور حيوي وإيجابي في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة فهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.

وهو عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي وفي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري عضو في كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفرد والعضو غير الأمريكي الوحيد في مجلس الحكام العالمي للمنظّمة الأمريكية المتحدة للخدمات (USO) ما بين 1994 و1997. استثماراته تتكون أغلبها من الإنشاءات العقارية..

أما عن فعاليات الجلسة والتي تميزت بالثراء وشهدت اقبالاً كبيراً من جانب رواد الأعمال في إمارة عجمان، والذين حرصوا على المشاركة والاستفادة من خبرة وقصة كفاح رجل عصامي تمكن خلال مسيرته التجارية من بناء صرح كبير وحقق نجاحات في جميع القطاعات التي عمل بها.

تحدث الحبتور عن بدايته وكيف استفاد من خبرة السابقين، وعن أهم المحطات في حياته منذ نشأته وحتى أصبح واحداً من أهم رجال المال والأعمال في دولة الإمارات، كما وجه سعادته العديد من النصائح لرواد الأعمال بضرورة عدم الدخول في أية استثمارات دون وجود الخبرة الكافية والتي تؤهل رائد الأعمال من الكفاءة في إدارة أعماله، وفي سؤال عن اهم الإجراءات التي اتخذها سعادته لمواجهة التحديات التي تزامنت مع انتشار جائحة كورونا «كوفيد-19»، فقد وجه الحبتور الشكر لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم العظيمة والتي كان لها ابرز الأثر في تجاوز الدولة لأثار الجائحة، وقال الحبتور بأنه ومثل الكثير من رجال الأعمال تأثروا بالجائحة وخاصة أن مجموعته تملك سبعة فنادق كبرى في إمارة دبي، وجميعها أغلقت نتيجة الجائحة، واضطرت المجموعة إلى الصمود والتحمل حتى مرور الفترة العصيبة، وقد وجه سعادته رجال الأعمال الناشئين بضرورة عدم الاستسلام في حال واجهت أعمالهم أية تحديات وضرورة التفكير في الحلول مع الاستفادة من دعم ودور الجهات الحكومية، واختتم سعادته الجلسة بمجموعة من النصائح لرواد الأعمال كان من أبرزها بضرورة إعداد دراسات جدوى للمشاريع قبل البدء، مع ضرورة دراسة السوق وعدم الدخول في أي مجالات استثمارية دون وجود الخبرة الكافية.

وتدعو اقتصادية عجمان جميع المهتمين للمشاركة في الجلسة التالية، والتي ستعقد يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مايو في تمام 09:15 مساءً، حيث يمكن للراغبين في المشاركة الحصول على الرابط الخاص بالدعوة الالكترونية عبر حسابات الدائرة في وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر – انستجرام)، وسيستضيف المجلس السيد سالم علي اليماحي، والذي سيتحدث عن «أسرار النجاح في ريادة الأعمال».

يعتبر سالم اليماحي، أحد رجال الأعمال البارزين في إمارة عجمان، حاصل على شهادة البكالوريوس ودبلوم عال من جامعة ولاية كاليفورنيا، لوس أنجليس، الولايات المتحدة، إضافة إلى الحصول على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) - جامعة زايد الإمارات، وقد شغل عدة وظائف أهمها مدير لكل من بنك أبوظبي التجاري، ومجموعة الأهلي القابضة، إضافة إلى امتلاكه للعديد من المشاريع الهامة في الإمارة ومنها أتوكاد للإنشاءات - شمال للتجارة العامة - كنوز للاستشارات الهندسية - أبراج للإنشاءات.

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