شراكة بين غرفة تجارة عجمان و«زبوني» لدعم رواد الأعمال

المصدر: عجمان –البيان

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم مع شركة «زبوني» لتشغيل عملياتها في إمارة عجمان وتوفير خدماتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقّع مذكرة تفاهم في مقر غرفة عجمان محمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، وأشرف عطية رئيس العمليات في شركة زبوني.

ونصت المذكرة على التعاون المشترك لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعريف أعضاء غرفة عجمان بالخدمات التي توفرها شركة «زبوني» المتخصصة في تقديم الحلول لأنشطة التجارة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها تقنيات إنشاء الفواتير وتمكين الدفع وإنشاء المتاجر الرقمية ودعم العملاء بشكل مباشر وزيادة المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء، إلى جانب تنظيم ورش عمل تعريفية مشتركة لتعريف أصحاب الأعمال بأسس التجارة الإلكترونية وآليات الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في التسويق وزيادة المبيعات.

وأكد محمد الجناحي على أهمية مذكرة الشراكة وما توفره من قيمة مضافة لأعضاء الغرفة، مشيراً إلى حرص القيادة العليا في غرفة عجمان على تعزيز التعاون مع المنصات الداعمة لرواد الأعمال وتوفير قنوات تضمن نمو مبيعات أعضاء الغرفة لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها أصحاب المشاريع.

وأضاف أن حجم التجارة الالكترونية في تزايد مستمر، بحيث شهدت التجارة الالكترونية في الدولة طفرات كبيرة خلال الفترة السابقة وخاصة في ظل البنية الرقمية المتكاملة واعتماد الاقتصاد القائم على المعرفة وتحليل البيانات، لتتصدر الإمارات قائمة الدول الأسرع والأكثر نمواً في حجم التجارة الإلكترونية.

وأكد على أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في توفير خدمات وبرامج مبتكرة تصب في نمو واستدامة الأعمال وخاصة الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الاقتصاد في الإمارات.

من جانبه وجه أشرف عطية الشكر إلى غرفة عجمان على إتاحة الفرصة للتعاون المشترك، وأضاف إن شركة زبوني عمدت إلى توفير حلول تسويقية مبتكرة تواكب التحولات التي يشهدها السوق التجاري وتمكين الشركات من زيادة المبيعات بكلفة وجهد أقل، وأوضح أن الشركة توفر تطبيقاً إلكترونياً متكاملاً لأصحاب الأعمال والمستهلكين بهدف تمكينهم من إتمام عمليات البيع والشراء عبر الدفع بثقة ومصداقية، ووجه الدعوة إلى أصحاب المشاريع من تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته بدقائق معدودة.

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