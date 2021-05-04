سمارت كراود توقع اتفاقية للتمويل العقاري الجماعي مع «تيزوس»

المصدر: دبي- البيان

وقعت سمارت كراود القابضة، الشركة الأم لـ «منصة سمارت كراود الرقمية المتخصصة بالاستثمار والتمويل العقاري الجماعي، المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية» أول اتفاقية من نوعها على نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يهدف إلى تعزيز نطاق عملها مع «تيزوس»، وهي منصة بلوك تشين مفتوحة المصدر.

ومن خلال هذه الاتفاقية ستمكّن سمارت كراود الأشخاص الراغبين بالاستثمار والتمويل العقاري الجماعي استخدام تقنية التعاملات الرقمية بلوك تشين، والعملات الرقمية المشفرة عبر شبكة «تيزوس».

وقال صدّيق فريد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة سمارت كراود: «بصفتنا شركة مرخصة وخاضعة للوائح التنظيمية، من الضروري أن نستخدم التكنولوجيا التي تعزز الثقة والشفافية والكفاءة.

ومن خلال إتاحة تداول العملات الرقمية العقارية على»تيزوس«Tezos، سنمكّن مستثمرينا وسنقدم خدمة أفضل تتوافق مع قيمنا الأساسية وتؤكد التزامنا بالريادة في الأسلوب الذي يستثمر به الأفراد في العقارات عبر أفضل التقنيات».

وقال وليد رسولي، رئيس عمليات «تيزوس» لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي: يسعدنا أن نشهد تزايد اعتماد «تيزوس» لإدارة الأصول بشكل آمن في الشرق الأوسط. وبما أننا منصة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وصديقة للبيئة، وأن خياراتنا في إثبات الحصة مصممة خصيصًا لإدارة فئات الأصول بجميع أنواعها وأحجامها سواءً للمؤسسات أو قطاع التجزئة في المنطقة«.

وحققت»سمارت كراود«، الحاصلة على رخصة تنظيمية كاملة من سلطة دبي للخدمات المالية، نمواً بنسبة 400%، وقامت بتوزيع عائدات تخطّت مليون درهم على مساهميها منذ عام 2019، ويمكن للمستخدمين الاستثمار في عقارات مُدرّة للدخل مبلغ مالي بسيط يبدأ من 5 آلاف درهم. وخلال شهر رمضان، هناك فترة زمنية محدودة يمكن خلالها الاستثمار في العقارات ابتداءً من 750 درهماً فقط، مما يعد أدنى نقطة دخول إلى سوق العقارات الإماراتية في التاريخ.

وتتيح»تيزوس«تبادل الأموال الذكية في جميع أنحاء عالمنا الرقمي بسهولة وسلاسة تامة في أي مكان أو زمان.

وهو مشروع عالمي لا مركزي ودائم التطور، ويعد الوحيد في تقنية التعاملات الرقمية بلوك تشين مفتوح المصدر والذي تم ترقيته ذاتيًا وبنجاح عدة مرات دون أن يتأثر أمنه أو استقراره. وتستخدم شبكة بروتوكول إثبات الحصة من»تيزوس) طاقة أقل مما تستخدمه تقنية إثبات العمل من بلوك تشين، حيث يجعلها أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

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