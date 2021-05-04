«نخيل» تطلق رقمها الموحد 800 NAKHEEL لكل استفسارات المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «نخيل»، المطور العقاري الرائد عالمياً، الرقم الموحد الجديد 800 NAKHEEL (800 6254335) المتوفر على مدار الساعة لجميع استفسارات العملاء. ويكون بذلك الرقم الموحد لجميع الأمور المتعلقة بشركة «نخيل»، بما في ذلك استفسارات المتعاملين، وإدارة شؤون المجتمعات، والأمن، ومبيعات العقارات، والتأجير، ومعلومات المولات ووجهات الجذب.

ويحل الرقم محل كل أرقام التواصل الأخرى لشركة «نخيل» من داخل دولة الإمارات، كما يمكن للمتعاملين الاتصال من خارج الدولة على +971 800 NAKHEEL

ويأتي إطلاق الرقم الجديد المتميز بسهولة حفظه، في إطار التزام شركة «نخيل» المستمر للتعزيز والتبسيط من تجارب المتعاملين من خلال تسخير التقنيات والتكنولوجيا والخدمات الجديدة، كما يأتي ذلك أيضاً بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إطلاقها لتطبيق My Nakheel للهواتف الذكية، الذي يوفر أكثر من 90 خدمة لأكثر من 43 ألفاً من ملاك العقارات والمستأجرين في شركة «نخيل». يمكن تحميل تطبيق My Nakheel من متجر أبل ستور أو جوجل بلاي.

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