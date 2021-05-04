أراضي عجمان تطلق النسخة الجديدة للنظام الإلكتروني للتصرفات العقارية

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان النسخة الجديدة من نظام التصرفات العقارية الذي تم تصميمه بكفاءة عالية ودقة متناهية.

وقال عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن المشروع يأتي تماشياً مع خطة إمارة عجمان لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم خدمات حكومية بجودة عالية وسعياً منها لتعزيز التنافسية في تسجيل الممتلكات.

وأوضح أن النظام الإلكتروني الجديد يتميز بالعديد من الخصائص المتميزة التي تساهم بشكل فعّال في اختصار رحلة المتعامل وتبسيط الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأشار إلى أن الدائرة قامت بتدريب وتأهيل جميع الموظفين على كيفية استخدام النظام الجديد لضمان السرعة والدقة في تنفيذ كل العمليات والإجراءات، وذلك بهدف تحسين مستوى تجربة المتعاملين وتسهيل عملية تأقلمهم مع الإجراءات الرقمية الجديدة التي صممت خصيصاً لإسعادهم وتلبية احتياجاتهم وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد أن الدائرة تحرص على تبني أحدث التقنيات وأفضل الأدوات الرقمية في سبيل تطوير منظومتها وتقديم خدماتها على نحو أسرع وأدق وأكثر أماناً.

وأشار إلى أن النظام الجديد يتيح للمتعاملين إنجاز العديد من الخدمات مثل خدمة تسجيل بيع عقار، والتسجيل المبدئي، وتسجيل رهن، بالإضافة إلى خدمة إنهاء عقد إيجار ينتهي بالتملك وغيرها من الخدمات الأخرى التي تم إطلاقها ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

ويخدم النظام الجديد أهداف الدائرة في الحفاظ على حقوق الملاك والمتداولين، وذلك بفضل التقنيات المتطورة التي تساعد موظفي تقديم الخدمة على تنفيذ الإجراءات بسرعة ودقة متناهية، وتوفر للمتعاملين خيارات حديثة لتخليص معاملاتهم بكفاءة عالية وفي أقل مدة زمنية.

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