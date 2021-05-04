طالبة إماراتية ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في مسابقة «سيدة العام في التمويل المؤسسي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إرنست ويونغ وصول الطالبة الإماراتية شما الحوسني إلى المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم في النسخة الرابعة من مسابقة «سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي» التي أطلقتها الشركة. وكانت شما التي وصلت إلى المركز الثالث عالمياً في المسابقة، قد مثلت الإمارات مع متنافسات من 22 دولة أخرى.

وتنافست شما، وهي طالبة محاسبة في جامعة زايد مع 7 مرشحات أخريات من الإمارات وصلن إلى المراحل النهائية في وقت سابق من هذا العام للحصول على فرصة تمثيل الإمارات في هذه المسابقة العالمية. وكإحدى الفائزات الثلاث الأوائل، ستحظى شما بفرصة المشاركة في برنامج تدريب مهني لمدة 12 شهراً مع عدد من أبرز القيادات النسائية في الدولة، إضافة إلى حصولها على حزمة جوائز من الشركة. وتعتبر شما أول متسابقة تصل المراحل النهائية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحرز واحداً من المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم. وعلى إثر فوزها بالجائزة، ستنضم شما إلى فريق خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات التابع لشركة إرنست ويونغ في أبوظبي كمتدربة.

وقال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ارنست ويونغ: «يمثل تطوير الكفاءات والكوادر النسائية أولوية قصوى لدى فريق خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في الشركة بالإمارات وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا الإطار، تتيح لنا مسابقة» سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي «الوصول إلى الطالبات اللواتي يبحثن عن فرص وظيفية في قطاع خدمات استشارات الصفقات والتمويل المؤسسي والاستراتيجيات في بلادهن، في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وأضاف: فخورون للغاية بالإنجاز الكبير الذي حققته شما، والتي أظهرت روح الابتكار والمهارات المتعددة التي يمكن للشابات الإماراتيات تقديمها في قطاع خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات، علاوة على مهاراتها القيادية المتميزة التي تتسم بروح التفهم والتعاطف مع الآخرين، والتي تجلت بوضوح خلال مراحل المسابقة المحلية والعالمية. ونحن نتطلع قدماً للترحيب بها بيننا في فريق إرنست ويونغ والاستفادة مما تتحلى به من طاقة وحيوية عالية، وفضول وحب للمعرفة، إلى جانب شخصيتها الهادئة والواثقة».

وشهدت نسخة هذا العام رقماً قياسياً في عدد المتقدمات والمشاركات المؤهلات الذي وصل إلى 3426 و 289 سيدة على التوالي عبر مكاتب الشركة في 23 دولة حول العالم. وخلال البرنامج الذي تمت إقامته افتراضياً هذا العام، ركزت المرشحات اللواتي وصلن إلى التصفيات النهائية على اكتساب المعرفة التقنية وصقل وتطوير مجموعة واسعة من المهارات المهنية المختلفة. إضافة إلى ذلك، ستحظى المرشحات بفرصة المشاركة في دراسة محاكاة لإحدى قضايا عملاء الشركة.

وقالت شما عبدلله الحوسني: شرف كبير لي أن أمثل دولة الإمارات في مسابقة «سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي 2021» العالمية التي أطلقتها شركة ارنست ويونغ والعمل مع مجموعة واسعة ومتنوعة من السيدات الموهوبات والمتميزات. وقد علمتني رحلتي مع المسابقة أن أفضل وسيلة للعمل بشكل مبتكر وإحداث أثر إيجابي هي عدم الخوف من استكشاف الأفكار الجديدة واقتحام المهام الصعبة والتعامل مع النتائج المترتبة على ذلك مهما كانت. وتعلمت أن هذه المهارات مهمة بشكل خاص في قطاع استشارات الصفقات والاستراتيجيات، والذي يتطلب التحلي بالكثير من المهارات المبتكرة لحل المشكلات والعمل بروح الفريق. وأنا أتطلع قدماً لصقل مهاراتي في مجال التمويل والابتكار خلال البرنامج التدريبي مع EY.

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